“Desidero esprimere un accorato e sincero ringraziamento a tutto il team e le equipe operanti presso i reparti di Ortopedia e traumatologia e Anestesia e rianimazione dell’ospedale “Nino Baglieri- Maggiore” di Modica”. Così una lettera firmata da parte di una paziente. Che spiega le motivazioni del proprio scritto.

“Reduce da un infortunio traumatico avvenuto fuori regione, sono stata prontamente accolta, visitata, monitorata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico col cuore, il sorriso e mettendo in campo tutte la professionalità e competenze del campo.

Anche di fronte a step chirurgici non semplici compresa una trasfusione io e i miei familiari siamo stati informati, rincuorati e mai lasciati da soli. Un ulteriore plauso agli ulteriori medici, infermieri Osa, Oss, ausiliari che nei miei giorni di degenza e soprattutto durante una notte non facile post intervento ha saputo accogliere e alleviare il mio dolore che a volte fa straparlare e perdere la lucidità. Ho già “sperimentato” la realtà del nostro nosocomio modicano sempre con note positive ma è la prima volta che desidero espormi e condividere pubblicamente il mio vissuto”.

“Personalmente – prosegue ancora la nota – mi attende un percorso di convalescenza e riabilitazione graduale e non necessariamente celere, ma mi rassicura l’essere stata affidata in buone mani….ora e nel prossimo futuro. Scrivere questo breve contributo di ringraziamento può sembrare un gesto banale o pretestuoso, ma almeno per me non lo è. Mi auspico possa testimoniare quanto anche nella nostra isola (e per fortuna) esistano realtà sanitarie e assistenziali in cui le persone sono davvero al centro del percorso di cura con le loro storie, umanità e fragilità e non trattate come utenti, clienti, o peggio solo alla stregua di numeri. Lascio questa mia breve testimonianza per confortare chi si appresta ad affrontare (o già sta affrontando) un percorso di ricovero con i mille timori e angosce conseguenti …e per trasmettere la speranza che anche in Sicilia si possa costruire una sanità al tempo stesso efficace ed umana”.