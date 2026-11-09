Un momento di intensa spiritualità e di grande gioia per la Chiesa di Ragusa si è vissuto lunedì sera nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, dove il seminarista Filippo Dicara è stato ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa (foto Bracchitta).

La celebrazione ha assunto un significato particolarmente intenso poiché si è trattato della prima funzione pubblica presieduta dal presule dopo il grave lutto che nei giorni scorsi ha colpito la sua famiglia. Attorno al vescovo si è stretta l’intera comunità diocesana, che ha partecipato con commozione e vicinanza a questa importante tappa del cammino vocazionale del giovane seminarista.

Numerosi sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e fedeli provenienti da diverse comunità della diocesi hanno preso parte alla celebrazione, animata da un clima di raccoglimento e partecipazione. In prima fila anche la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, dalla quale è maturata la vocazione di Dicara e che lo ha accompagnato nel suo percorso di discernimento e formazione.

Originario proprio della parrocchia ragusana, il neo diacono ha più volte raccontato come la sua chiamata al ministero sia nata e si sia consolidata all’interno di questa comunità. “Sono Filippo Dicara, seminarista proveniente dalla parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, il luogo dove la mia vocazione al sacerdozio ministeriale ha messo radici e si è consolidata”, ama ricordare. Un percorso che lo ha portato ad approfondire gli studi teologici senza rinunciare alle proprie passioni per la musica e lo sport.

“Lungo questo cammino formativo posso testimoniare la bellezza di seguire le vie del Signore, lasciandomi condurre dal suo amore e dalla sua fedeltà”, ha scritto il seminarista richiamando il Salmo 108.

L’ordinazione diaconale rappresenta uno dei passaggi fondamentali nel percorso verso il sacerdozio. Con questo rito, il candidato assume il ministero della Parola, della liturgia e della carità, ponendosi al servizio della Chiesa e del popolo di Dio in preparazione alla futura ordinazione presbiterale.

La serata si è conclusa tra gli applausi e gli auguri dei presenti al neo diacono, segno della vicinanza e dell’affetto dell’intera comunità diocesana. Per la Chiesa di Ragusa si tratta di un momento di particolare speranza, che testimonia la vitalità delle vocazioni e l’impegno delle comunità parrocchiali nell’accompagnare i giovani chiamati a consacrare la propria vita al servizio del Vangelo.