Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, si è svolto il corso Bls-D (Basic Life Support and Defibrillation) per il supporto di base delle funzioni vitali e la defibrillazione. L’attività addestrativa è stata tenuta dal personale specializzato della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa, alla presenza e sotto la direzione del presidente, Pietro Burrugano, che ha messo a disposizione dei militari dell’Arma la propria competenza nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e nell’uso del defibrillatore.

Il corso è stato curato con meticolosità negli aspetti organizzativi dall’appuntato scelto Q.S. Salvatore Iacono, addetto al Servizio prevenzione e protezione del Comando Provinciale, e si è articolato in due sessioni: una prima fase teorica, dedicata alle tecniche di approccio al soggetto incosciente e all’acquisizione degli strumenti conoscitivi e metodologici volti a riconoscere tempestivamente lo stato d’incoscienza o di arresto cardio-respiratorio, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi d’intervento e uniformare le procedure nell’ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza; la seconda fase pratica ha consentito ai discenti di mettersi alla prova nell’applicazione delle manovre fondamentali di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e di disostruzione delle vie aeree per adulti, bambini e lattanti, nonché nel corretto utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

Al termine delle attività addestrative, i 25 partecipanti sono stati sottoposti a una valutazione finale per il rilascio del relativo attestato di certificazione quali operatori Bls-D.

La giornata formativa si è conclusa con l’intervento del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, colonnello Carmine Rosciano, il quale ha consegnato al dott. Pietro Burrugano il libro “Oltre il dovere” edito dal Comando Generale dell’Arma sui Carabinieri, in segno di ringraziamento per la fattiva e generosa collaborazione. Sia il comandante provinciale che il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa hanno tenuto a rimarcare l’importanza di poter contare su personale qualificato: i militari dell’Arma, costantemente impegnati nel controllo del territorio, sono spesso i primi a giungere sul luogo delle emergenze e affidarsi ad operatori formati per intervenire in modo corretto e tempestivo in caso di arresto cardiaco, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, rappresenta un fattore determinante e potenzialmente decisivo per salvare vite umane.

Lo specifico corso sarà tenuto entro il mese di novembre anche presso le Compagnie distaccate di Modica e di Vittoria.