La polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a svariate esecuzioni penali in ottemperanza alle disposizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria. In taluni casi si tratta di aggravamenti della pena, in altri della sostituzione di pregresse misure cautelari.

Negli ultimi giorni, gli investigatori della Squadra Mobile, insieme con i Commissariati di P.S. di Vittoria, Comiso e Modica, operando nei rispettivi territori di competenza, hanno tratto in arresto 10 soggetti — già gravati da altra misura — che sono stati posti in regime di arresti domiciliari.

Sono stati inoltre eseguiti due provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti che, a seguito dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa per l’espiazione della pena detentiva.