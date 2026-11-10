La comunità parrocchiale di Giarratana si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’anno con il triduo in onore di Sant’Ilaria, in programma dal 12 al 14 novembre nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo e culminante domenica 15 novembre con la giornata di festa dedicata alla santa.

L’iniziativa, promossa dal parroco don Franco Ottone, rappresenta un momento di intensa spiritualità e di profondo coinvolgimento comunitario, richiamando fedeli di tutte le età attorno alla figura di una santa particolarmente venerata a Giarratana. La devozione nei confronti di Sant’Ilaria, infatti, è strettamente legata alla presenza delle sue reliquie custodite all’interno della chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove il corpo della santa è conservato in una teca e costituisce da anni meta di preghiera e raccoglimento per numerosi fedeli.

Un legame profondo che fa sì che il triduo non rappresenti soltanto un appuntamento liturgico, ma anche un evento identitario per l’intera comunità giarratanese. Il tema scelto per quest’anno, “Con Sant’Ilaria, testimoni di Cristo in un mondo che cambia”, accompagnerà i vari momenti di preghiera e riflessione previsti dal programma.

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 12 novembre con la Santa Messa dedicata a tutte le mamme e con un incontro di preghiera e catechesi incentrato sulla figura della santa e sul suo messaggio per i cristiani di oggi. Venerdì 13 novembre sarà celebrata la Santa Messa in onore di Sant’Ilaria, mentre sabato 14 novembre i protagonisti saranno i bambini del catechismo che si ritroveranno nella chiesa di San Bartolomeo per approfondire la conoscenza della santa attraverso un momento formativo a loro dedicato.

Il programma culminerà domenica 15 novembre con la festa di Sant’Ilaria e con le celebrazioni eucaristiche previste nella chiesa di Sant’Antonio Abate e nella chiesa di San Bartolomeo. In vista delle celebrazioni, un significativo gesto di attenzione verso la comunità parrocchiale è arrivato dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, che garantirà un intervento straordinario di pulizia e decoro delle aree esterne e degli spazi adiacenti la chiesa di San Bartolomeo proprio nei giorni del triduo. Un contributo concreto che consentirà di accogliere nel migliore dei modi i numerosi fedeli attesi per l’occasione e che testimonia la sensibilità dell’azienda verso le manifestazioni religiose e le tradizioni della comunità locale. L’iniziativa voluta da don Franco Ottone si inserisce nel solco delle più autentiche tradizioni religiose di Giarratana, confermando il ruolo centrale che la devozione a Sant’Ilaria continua a rivestire nella vita spirituale del paese e nel cuore dei suoi fedeli.