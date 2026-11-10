Fa tappa anche a Ragusa il percorso politico del“Governo di Liberazione”, il progetto lanciato da Cateno De Luca (nella foto) in vista delle prossime sfide elettorali regionali in Sicilia. L’appuntamento è in programma domenica 15 novembre alle ore 16 presso l’Hotel Montreal di via San Giuseppe, dove si terrà l’assemblea provinciale dei candidati delle liste che fanno riferimento all’area politica guidata dal leader di Sud Chiama Nord.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio tour che nelle ultime settimane ha toccato diverse province siciliane con l’obiettivo di consolidare la struttura territoriale del movimento e selezionare una classe dirigente chiamata a rappresentare il progetto politico del cosiddetto “Governo di Liberazione”. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, punta a costruire un’alternativa all’attuale governo regionale attraverso il coinvolgimento di amministratori locali, professionisti e rappresentanti della società civile.

L’associazione politico-culturale “Governo di Liberazione” si presenta come uno spazio aperto dedicato alla formazione di una nuova classe dirigente e alla valorizzazione dell’autonomia siciliana, con particolare attenzione ai temi delle infrastrutture, della sanità, dell’energia, della semplificazione burocratica e dello sviluppo economico dell’Isola. Tra gli obiettivi dichiarati vi sono il pieno utilizzo delle prerogative previste dallo Statuto autonomistico siciliano e il rafforzamento del ruolo della Sicilia nel contesto mediterraneo.

Negli ultimi mesi De Luca ha accelerato la costruzione della propria proposta politica in vista delle Regionali, presentando progressivamente candidati e referenti territoriali nelle diverse province. Il leader di Sud Chiama Nord ha più volte ribadito la volontà di dare vita a tre liste competitive capaci di intercettare amministratori, movimenti civici e cittadini che intendono contribuire al progetto del “Governo di Liberazione”.

L’incontro di Ragusa rappresenterà quindi un momento di confronto e organizzazione per il territorio ibleo, con la partecipazione di candidati, dirigenti e simpatizzanti chiamati a discutere le linee programmatiche del movimento e le future strategie politiche. Un appuntamento che si inserisce nel percorso di radicamento provinciale voluto da De Luca e che punta a rafforzare la presenza del movimento anche nel sud-est siciliano.