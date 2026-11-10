La bellezza di restaurare, salvare, trarre via dal tempo che distrugge. E restituire alla memoria di una città. L’ultimo weekend delle Vie dei Tesori a Ragusa conduce nel cantiere di restauro della chiesa di San Francesco a Ibla dove ci si sta prendendo cura della tela dell’Immacolata di Vincenzo Manno; un’occasione particolare per scoprire un patrimonio che torna lentamente alla luce e comprendere quanta cura si nasconda dietro un restauro. La tela è stata realizzata nel 1796 dal pittore palermitano, è un simbolo importante del legame tra Ragusa e la Vergine alla quale, ogni anno il 7 dicembre, viene affidata la città durante una cerimonia proprio in questa chiesa. San Francesco all’Immacolata è tra le più antiche architetture religiose della città, conserva tracce dell’impianto medievale, un campanile che sembra sia sopravvissuto a un antico palazzo dei Chiaramonte, opere precedenti al terremoto, tele settecentesche e sepolcri nobiliari. Accanto, il convento custodisce uno straordinario scalone barocco in pietra asfaltica degli Iblei. Il restauro è eseguito in sinergia con la Soprintendenza e l’ufficio beni culturali della Diocesi.

È uno degli appuntamenti da non perdere in questo ultimo weekend delle Vie dei Tesori, sabato e domenica (14 e 15 novembre), quando si chiuderà la nona edizione del festival. Un fine settimana per raccontare la storia di distruzioni e rinascite della città rinata dopo il sisma disastroso del 1693; che si è nascosta sottoterra per sfuggire alle bombe del 1943, ha abbandonato un intero quartiere dopo una frana; e la Ragusa aristocratica che ancora custodisce palazzi, piccoli teatri privati e giardini segreti. Un itinerario che dalle gallerie antiaeree di Ragusa Superiore conduce alle architetture barocche di Ibla.

Si può cominciare dai due rifugi antiaerei. Il primo, sotto il Palazzo del Governo, è un cunicolo lungo 50 metri, su due livelli, che poteva ospitare fino a 310 persone: recuperato e trasformato in un piccolo museo, conserva reperti bellici e una collezione di divise postcoloniali del Museo L’Italia in Africa. Il secondo, in via Rapisardi, è una delle novità di questa edizione: si entra da una casa privata e si scende in una lunga galleria che faceva parte della rete di protezione della città, collegando Palazzo delle Poste, Municipio; e il Palazzo della Prefettura, che sarà visitabile soltanto sabato, ma custodisce un altro tesoro del Novecento: le tempere di Duilio Cambellotti, realizzate nel 1933 per celebrare la nascita della Provincia. La Ragusa del lavoro, delle miniere, dell’agricoltura e della nuova espansione urbana, censurata dopo la caduta del fascismo e riscoperta soltanto decenni dopo. Si visitano saloni inediti e il giardino delle tre fontane.

Il filo più profondo di questa nona edizione delle Vie dei Tesori è forse la pietra: la vallata Santa Domenica conserva la memoria delle antiche cave da cui si estraevano i materiali per la ricostruzione, delle carcare, dei mulini e dei sentieri percorsi dai carretti. E la pietra racconta anche una storia di abbandono nel quartiere Pirrera, una piccola città fantasma, dove le famiglie vivevano in case-grotta, senza servizi, prima che una frana ne provocasse il definitivo spopolamento. Un luogo rimasto quasi cristallizzato, che oggi si può ancora scoprire prima della sua annunciata trasformazione.

A Ibla cambia il paesaggio, ma non il racconto. Si entra nelle dimore aristocratiche, come Palazzo Arezzo di Trifiletti, ancora abitato dalla famiglia proprietaria, tra pavimenti in maiolica napoletana, affreschi, tessuti e arredi che custodiscono la memoria di un antico casato. Poco distante, il Teatro di Palazzo Donnafugata è un piccolo gioiello ottocentesco, con un centinaio di posti tra platea e palchetti e un’acustica straordinaria. Accanto si nasconde il giardino all’italiana di Palazzo Donnafugata, protetto dalle mura, tra siepi di bosso, rose antiche e una statua di Mosè.

Ultima occasione per entrare nel Circolo di Conversazione, il Circolu re cavaleri fondato nel 1830, dove il tempo sembra essersi fermato tra specchiere, sofà e tende sontuose. Oppure nella sorprendente Casa Museo Appiano, una vera wunderkammer privata: sei stanze colme di oggetti e arredi raccolti da Titì Appiano, per oltre cinquant’anni organista del paese, che accoglie i visitatori tra ricordi e musica. Nella residenza rococò di Palazzo Sortino Trono, sono esposti gli scatti di Sicily in Decay – Gattopardi, leoni ed altri siciliani di Carlo Arancio, mostra dedicata ai palazzi nobiliari abbandonati; all’Antico Mercato tornano invece a vivere le botteghe e i mestieri di una volta: l’emporio, il fabbro, il sellaio, la scuola, il teatrino dei pupi: domenica a mezzogiorno Una chiacchiera spillando il vino, degustazione narrata ai tavoli della Putia del vino, tra racconti, personaggi e usanze della tradizione, accompagnata da eccellenze iblee: formaggi, salumi, pane cunzato, olive e conserve.

Il percorso si chiude con chiese e conventi: San Rocco, sopravvissuta al terremoto del 1693, custodisce una grande cona seicentesca dedicata al santo protettore degli appestati; Santa Maria dello Spasimo conserva un raro affresco con una veduta precedente al terremoto e una statua di Santa Lucia del 1517; il convento del Carmine dove la comunità dei Carmelitani Scalzi celebra gli ottant’anni della propria presenza, è allestita la mostra I custodi del giardino.