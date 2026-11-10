Il gup del tribunale di Catania Stefano Montoneri ha condannato i quattro imputati nel processo con rito abbreviato per il rapimento lampo di Gaetano Nicosia, avvenuto la sera del 25 settembre 2025 a Vittoria. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il commando avrebbe agito a scopo di estorsione.

La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e che era stata rilasciata il giorno dopo il sequestro, è il primogenito di una facoltosa famiglia di imprenditori del settore ortofrutticolo.

Sono stati condannati Giuseppe Cannizzo, 20 anni di reclusione, Gabriele Giunta, 19 anni e 4 mesi, Stefano La Rocca, 19 anni e 4 mesi, e Gianfranco Stracquadaini, 20 anni e 3.350 euro di multa. Gli imputati dovranno risarcire il giovane e la famiglia, che si sono costituiti parte civile con l’avvocato Attilio Floresta. Il gup ha stabilito a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva una somma complessiva di 70mila euro.