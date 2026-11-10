Due appuntamenti di particolare prestigio caratterizzeranno il prossimo fine settimana del XXXI Festival Organistico Internazionale “Marco D’Avola – Città di Ragusa”, la storica manifestazione che da oltre trent’anni rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la musica organistica nel Mezzogiorno d’Italia, promuovendo il dialogo tra culture, la valorizzazione del patrimonio organario e la presenza di interpreti di fama internazionale.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre alle 20 nella chiesa del Santissimo Salvatore, dove si terrà la cerimonia di gemellaggio con il Festival Internazionale di Amburgo, un momento simbolico e culturale di grande rilievo che rafforza i rapporti tra Ragusa e una delle più importanti realtà musicali del panorama europeo.

Protagonista della serata sarà il maestro Fernando Gabriel Swiech, organista tedesco-brasiliano e titolare della prestigiosa St. Johannis Kulturkirche di Amburgo, musicista apprezzato a livello internazionale per la capacità di coniugare la sensibilità musicale latinoamericana con il rigore della tradizione tedesca. Diplomato in organo presso la Scuola di Musica e Belle Arti del Paranà, ha perfezionato i propri studi ad Amburgo con Wolfgang Zerer e Pieter van Dijk e successivamente ad Hannover con Pier Damiano Peretti. Attualmente dirige il coro Friedenskirche e la Kammerorchester St. Pauli, oltre a essere responsabile dell’organizzazione di importanti cicli concertistici presso la St. Johannis Kulturkirche.

La sua attività artistica lo vede regolarmente impegnato come organista, direttore di coro e d’orchestra in numerosi Paesi europei. Nel corso della carriera ha interpretato importanti pagine del repertorio sacro e sinfonico, dirigendo opere di Brahms, Gounod, Villa-Lobos, Rheinberger, Debussy e Mendelssohn. Nel 2022 ha inoltre concluso il dottorato in musicologia presso Amburgo.

Per il pubblico ragusano, Swiech proporrà un programma di particolare interesse che attraversa tre secoli di letteratura organistica, con pagine di Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Fernando Britto, Max Reger, Camille Saint-Saëns e Louis Vierne, offrendo un percorso musicale che spazierà dalla tradizione barocca alle sonorità romantiche e sinfoniche.

Il giorno successivo, sabato 14 novembre alle ore 19.30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista, il Festival vivrà un altro momento particolarmente significativo con la presentazione del restauro dell’organo Serassi-Tamburini (1857-1968), uno degli strumenti più importanti del patrimonio musicale e liturgico della diocesi ragusana.

L’iniziativa consentirà di illustrare il lavoro di recupero e valorizzazione dello storico organo della cattedrale, restituendo alla comunità uno strumento che rappresenta una testimonianza preziosa della tradizione organaria italiana tra Ottocento e Novecento. A rendere ancora più speciale l’evento sarà l’esecuzione di alcuni brani da parte del maestro Marco D’Avola, figura alla quale il Festival è dedicato e il cui nome continua a essere legato alla crescita culturale e musicale della città di Ragusa.

I due appuntamenti si inseriscono nel percorso artistico del XXXI Festival Organistico Internazionale “Marco D’Avola – Città di Ragusa”, che continua a distinguersi per la capacità di coniugare dimensione internazionale, promozione del patrimonio storico e diffusione della grande musica d’organo, consolidando il ruolo della città di Ragusa quale crocevia culturale nel panorama organistico europeo.

La partecipazione agli eventi è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.