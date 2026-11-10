Momenti di altissima tensione a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove questa sera, all’incrocio tra via Marangio e via John Kennedy, nel cuore del quartiere Forcone, due persone a bordo di uno scooter avrebbero aperto il fuoco contro Fabio Giurdanella. Lo sostiene il giornalista d’inchiesta Giuseppe Bascietto in un post social in cui descrive quanto accaduto.

“Secondo le prime informazioni raccolte – afferma Bascietto – i due aggressori avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro Giurdanella, che sarebbe riuscito a sfuggire all’agguato. L’episodio assume particolare rilievo nel quadro degli equilibri criminali del territorio vittoriese: secondo le informazioni in mio possesso, Giurdanella sarebbe legato ad Alessandro Pardo, figura che le fonti collocano nell’area di influenza del gruppo conosciuto come «u Puorcu» e dei cosiddetti «Matriali», protagonisti della riorganizzazione degli equilibri criminali nel territorio. Sembrerebbe che l’agguato sia riconducibile alle tensioni che attraversano gli ambienti criminali locali, in una fase particolarmente delicata per il controllo delle piazze di spaccio e degli interessi economici sul territorio e sopratutto dopo le sentenze di condanna emesse stamattina dal tribunale di Catania contro Gianfranco Stracquadaini, Gabriele Giunta, Giuseppe Cannizzo e Stefano La Rocca”.