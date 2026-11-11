Non si ferma l’ondata di allarmi bomba che nella mattinata di mercoledì 11 novembre sta interessando le scuole della provincia di Ragusa. Quella che inizialmente sembrava una serie circoscritta di segnalazioni si è progressivamente trasformata in una vera e propria emergenza territoriale, coinvolgendo istituti scolastici di Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso.

Nel capoluogo l’allarme ha provocato evacuazioni a catena in diversi edifici. Tra gli istituti interessati figurano il Quasimodo-Ventre, il Maria Schininà, il liceo scientifico Enrico Fermi, il liceo delle Scienze Umane G.B. Vico dell’IIS Vico-Umberto I-Gagliardi e il Fabio Besta, storico istituto tecnico commerciale.

Studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici e radunati all’esterno, mentre venivano attivate le procedure di sicurezza. Le lezioni sono state inevitabilmente interrotte, con centinaia di ragazzi in attesa di conoscere le disposizioni delle autorità.

L’emergenza si è estesa anche a Modica, dove è stata disposta l’evacuazione di un istituto scolastico, e successivamente a Vittoria e Comiso, dove sono arrivate ulteriori segnalazioni che hanno contribuito ad ampliare il quadro delle verifiche.

La situazione interessa dunque diversi centri del territorio ibleo e sta richiedendo un importante lavoro di coordinamento tra le autorità e le forze dell’ordine. A Ragusa è stato avviato un confronto urgente tra Comune, Prefettura e Questura per organizzare gli interventi e programmare le ispezioni nei plessi coinvolti. Evacuato anche l’ufficio Anagrafe, perché nella stessa struttura dell’edificio scolastico Ecce Homo. I dipendenti comunali, però, sono già rientrati in attività.

La priorità è verificare che all’interno degli edifici non vi siano situazioni di pericolo. Le ispezioni vengono effettuate per accertare l’eventuale presenza di ordigni e consentire soltanto successivamente il rientro in sicurezza di studenti e personale. Fino al completamento dei controlli, l’indicazione è quella di non riaccedere alle strutture interessate.

All’origine dell’allarme ci sono email minatorie recapitate agli istituti scolastici. Il messaggio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, che si attribuisce la guida di un fantomatico gruppo denominato «Vilayat di Misoginistan», annuncia la presenza di un ordigno esplosivo con innesco a distanza all’interno degli edifici. Nella comunicazione compaiono anche pesanti minacce contro la popolazione italiana e un riferimento a una presunta bomba nell’auto della presidente del Consiglio.

L’identità del mittente e la veridicità delle rivendicazioni non sono accertate. Il nome utilizzato sarebbe già comparso in precedenti comunicazioni minatorie collegate ad altri falsi allarmi bomba che hanno interessato scuole e diverse strutture in Italia e in Europa.

La stessa ondata di email ha raggiunto numerosi istituti in diverse regioni italiane, determinando evacuazioni e controlli da Nord a Sud.

Nel Ragusano, intanto, la preoccupazione cresce tra le famiglie, mentre gli studenti attendono indicazioni sulle modalità di rientro e sulla prosecuzione delle attività didattiche. Una mattinata particolarmente difficile per il mondo della scuola iblea, costretto a fare i conti con una serie di minacce che hanno coinvolto contemporaneamente più città.

Le verifiche proseguono e il quadro resta in aggiornamento. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire quando gli istituti potranno tornare alla normale attività.