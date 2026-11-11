La polizia di Stato ha notificato il provvedimento del Daspo ad un tifoso del Modica Calcio.
Tale provvedimento è stato emesso dal questore di Ragusa dopo un’articolata attività investigativa svolta dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Modica e della divisione polizia anticrimine.
Il tifoso, durante un incontro di calcio disputatosi presso lo stadio comunale “Pietro Scollo” di Modica, valevole per il campionato di Serie D girone I della stagione 2026/2027, si rendeva autore di atti di violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale tentando di turbare la regolarità del servizio di ordine pubblico. L’uomo non potrà accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.