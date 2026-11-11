Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 15 lungo la strada provinciale 5, in contrada Cannamelito, nel territorio di Vittoria. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 giunto sul posto per prestare le prime cure e coordinare le operazioni di assistenza (foto Assenza).

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre ai Vigili del fuoco e agli operatori di Sicurezza e Ambiente per la messa in sicurezza dell’area interessata.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La Sp 5 rappresenta infatti una delle principali arterie di collegamento verso l’aeroporto di Comiso e, a causa del sinistro e delle operazioni di soccorso, il traffico veicolare ha subito fortissimi rallentamenti.

Secondo numerose segnalazioni giunte da automobilisti e residenti, si sono formate file chilometriche in entrambe le direzioni, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e una situazione che, con il passare dei minuti, è diventata particolarmente pesante. Molti conducenti sono rimasti bloccati nel congestionamento, mentre la circolazione è proceduta a rilento fino al completamento degli interventi di soccorso e dei rilievi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale.