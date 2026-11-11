Rapina in serata a Modica ai danni del negozio Scarpinando. Due individui, entrambi con il volto coperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso (foto generata con AI).

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno intimato alle persone presenti di consegnare il denaro custodito nella cassa. Una volta ottenuto quanto richiesto, i due si sono rapidamente allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Non è ancora stato possibile quantificare con precisione il bottino. L’episodio ha destato preoccupazione per le modalità con cui è stato messo a segno, soprattutto per la presenza del coltello utilizzato per intimidire i presenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della rapina e risalire all’identità dei responsabili.

Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento non si esclude alcuna pista. Le indagini sono in corso.