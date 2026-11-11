Momenti di apprensione ieri sera, attorno alle 21, a Vittoria, per un sinistro stradale verificatosi in via Alessandro Manzoni, all’altezza dell’intersezione con via Como. Per ragioni ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate. L’urto è stato particolarmente violento, come dimostrano i pesanti danni alla carrozzeria dei veicoli e i detriti disseminati sulla carreggiata. Fortunatamente il bilancio è di soli feriti lievi (foto Assenza).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi, gestito la viabilità e predisposto la documentazione necessaria a una ricostruzione puntuale della dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti per alcuni minuti, anche a causa della presenza di numerosi curiosi. Le cause precise dello scontro non sono al momento note e saranno chiarite dagli accertamenti in corso da parte della Polizia locale.