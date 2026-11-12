Confcommercio Modica esprime la propria piena solidarietà agli operatori economici del polo commerciale cittadino che, nella serata di ieri, sono stati nuovamente presi di mira da episodi criminosi. Un pensiero particolare viene rivolto agli addetti dell’attività Scarpinando, costretti a vivere momenti di forte tensione e preoccupazione durante l’accaduto.

Si tratta dell’ennesimo episodio che interessa un’area strategica per l’economia cittadina e provinciale e che arriva dopo i recenti fatti che hanno coinvolto altre realtà commerciali, tra cui Bruno Euronics e Sportado. Una sequenza di eventi che alimenta apprensione e inquietudine tra imprenditori, lavoratori e cittadini.

«A nome di tutta Confcommercio Modica desidero manifestare la nostra vicinanza e solidarietà agli operatori coinvolti e, in modo particolare, al personale di Scarpinando che si è trovato a fronteggiare una situazione certamente delicata e traumatica», dichiara il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada. «Non possiamo nascondere la crescente preoccupazione del comparto commerciale. Quando episodi di questo genere si ripetono nel giro di poche settimane, il rischio è che si diffonda un clima di insicurezza che finisce per danneggiare non soltanto le singole attività ma l’intero tessuto economico del territorio».

Moncada sottolinea come sia necessario mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. «Gli imprenditori investono, creano occupazione e contribuiscono quotidianamente alla crescita della città. Devono poter operare in condizioni di serenità e sicurezza. Per questo chiediamo che si continui a vigilare con la massima attenzione affinché tali episodi possano essere contrastati con efficacia».

Sulla stessa linea il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che evidenzia la necessità di una risposta concreta e coordinata.

«Siamo di fronte a un’escalation che non lascia prevedere alcunché di buono e che suscita forte preoccupazione tra gli operatori economici della provincia. La criminalità colpisce le imprese non solo sotto il profilo economico, ma anche umano, generando paura e sfiducia. Per questo ribadiamo la nostra vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori coinvolti e confidiamo nell’azione delle forze dell’ordine e delle istituzioni affinché venga garantita la massima tutela a chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo il sistema produttivo locale».

Confcommercio Modica rinnova quindi il proprio sostegno alle attività commerciali interessate dagli ultimi episodi criminosi e auspica che possano essere adottate tutte le iniziative necessarie per rafforzare la sicurezza nell’area commerciale, restituendo serenità agli operatori e ai cittadini.