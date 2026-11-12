Raggiungere il traguardo delle cento mostre organizzate nella stessa sede rappresenta un risultato raro, forse unico, nel panorama artistico contemporaneo. Di sicuro un record europeo. Per il Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, fondato e diretto da Amedeo Fusco, la collettiva celebrativa in programma dal 14 al 26 novembre non è soltanto un appuntamento espositivo, ma il simbolo di un percorso che in dieci anni ha trasformato una realtà associativa locale in un punto di riferimento riconosciuto ben oltre i confini della Sicilia.

Nel corso di questi anni, infatti, il Centro di Aggregazione Culturale ha ospitato artisti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi esteri, dando vita a una continua contaminazione di linguaggi, esperienze e sensibilità artistiche. Pittori, scultori, fotografi e creativi di diverse nazionalità hanno trovato negli spazi di via Mario Leggio un luogo di confronto e condivisione, contribuendo a costruire una rete culturale che ha portato il nome di Ragusa in contesti nazionali e internazionali.

“Questa centesima mostra rappresenta un traguardo che ci riempie di orgoglio – afferma Amedeo Fusco – perché racchiude dieci anni di sacrifici, passione e impegno quotidiano. Cento esposizioni significano centinaia di artisti coinvolti e migliaia di opere presentate al pubblico. Abbiamo avuto l’onore di accogliere nella nostra sede autori provenienti da ogni parte d’Italia e da numerosi Paesi del mondo, creando un ponte culturale che continua ancora oggi a crescere”.

Per Fusco, uno degli aspetti più significativi di questo percorso è stato il legame costruito con il territorio e con il centro storico superiore della città.

“Quando abbiamo iniziato questa avventura – continua – abbiamo creduto fortemente nelle potenzialità culturali di questa parte di Ragusa. Nel tempo il Centro di Aggregazione Culturale è diventato un punto di riferimento non solo per gli artisti ma anche per i cittadini, gli appassionati e i visitatori. Mostra dopo mostra abbiamo contribuito ad animare il centro storico con iniziative che hanno fatto dell’arte uno strumento di incontro, partecipazione e valorizzazione urbana”.

La mostra numero 100 assume quindi un significato che va oltre l’aspetto celebrativo, rappresentando la conferma di un progetto culturale capace di mantenere continuità e qualità nel tempo.

“Questo traguardo – conclude Fusco – non è un punto di arrivo ma una nuova partenza. È il risultato del contributo di tutti gli artisti che hanno creduto nel nostro progetto, dei collaboratori, delle istituzioni e del pubblico che ci ha sempre sostenuto. Continueremo a lavorare affinché Ragusa possa essere sempre più riconosciuta come una città aperta all’arte e al dialogo culturale internazionale”.

La collettiva, che sarà inaugurata il 14 novembre alle ore 19, celebrerà dunque non soltanto la centesima esposizione organizzata dal Centro di Aggregazione Culturale, ma anche una storia fatta di relazioni, creatività e promozione del territorio che, negli anni, ha reso la sede di via Mario Leggio al civico 174 un autentico presidio culturale nel cuore della città.