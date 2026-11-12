Dieci giorni di chiusura per un centro scommesse di Ragusa, dove alcuni minorenni erano stati sorpresi a utilizzare le apparecchiature per il gioco con vincite in denaro. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, in attuazione della disposizione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La vicenda risale a un controllo effettuato nei mesi scorsi. Durante l’ispezione, i militari avevano individuato diversi giovanissimi all’interno del locale, alcuni dei quali intenti a utilizzare le macchinette per le scommesse. Una situazione che ha portato all’accertamento della violazione delle disposizioni che vietano ai minori l’accesso alle aree destinate al gioco con vincite in denaro e, naturalmente, la possibilità di effettuare giocate.

A confermare quanto rilevato dai Carabinieri sono state anche le ricevute delle giocate, acquisite durante il controllo e utilizzate come documentazione a supporto delle contestazioni.

La sospensione dell’attività si inserisce in un più ampio programma di verifiche condotte dall’Arma in tutta la provincia di Ragusa, con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli interessano gli esercizi pubblici sottoposti ad autorizzazioni di pubblica sicurezza e puntano a contrastare le irregolarità nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela dei soggetti più vulnerabili, soprattutto i minori, rispetto ai rischi legati alla diffusione del gioco d’azzardo e alla possibile dipendenza.

Un fenomeno che nel territorio ibleo assume dimensioni economiche rilevanti, con volumi di gioco che raggiungono cifre considerevoli. Non è, inoltre, la prima volta che le attività ispettive portano alla sospensione o alla chiusura di sale giochi e agenzie di scommesse per il mancato rispetto della normativa.

La chiusura per dieci giorni rappresenta dunque una conseguenza concreta delle violazioni riscontrate e richiama l’attenzione sulla necessità di garantire il rispetto delle regole e impedire che i minorenni possano avvicinarsi al gioco con vincite in denaro.