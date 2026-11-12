Sarà un momento di grande valore culturale, artistico e spirituale quello in programma sabato 14 novembre, alle 19,30, nella cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, dove verrà presentato ufficialmente il restauro dello storico organo a canne Serassi-Tamburini, autentico gioiello del patrimonio ecclesiastico siciliano.

Lo strumento, considerato uno degli organi più preziosi e armoniosi non soltanto della provincia di Ragusa ma dell’intera Sicilia, è composto da oltre tremila canne. Costruito dalla celebre ditta Serassi di Bergamo, venne inaugurato il 24 giugno 1858, in occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Originariamente collocato all’interno di una raffinata cantoria in legno scolpito e dorato lungo la navata centrale, fu successivamente smontato e trasferito nell’attuale collocazione in seguito all’elevazione della chiesa a cattedrale e all’istituzione della Diocesi di Ragusa. Nel 1966 venne elettrificato dalla ditta Tamburini di Crema.

Il recente intervento di restauro ha permesso di riportare alla piena efficienza uno strumento di straordinaria importanza storica e musicale, confermandone l’eccellente stato di conservazione e il valore artistico. Un recupero che restituisce alla comunità un bene identitario di grande significato, destinato ad accompagnare ancora la vita liturgica e culturale della città.

Al termine degli interventi istituzionali si terrà la benedizione dell’organo da parte del vescovo Giuseppe La Placa. Seguirà un momento musicale con l’esecuzione di alcuni brani affidata al maestro Fernando Gabriel Swiech, organista tedesco-brasiliano di fama internazionale, attualmente in servizio presso la St. Johannis Kulturkirche di Amburgo e protagonista di una intensa attività concertistica in Europa. La serata sarà inoltre arricchita da un’improvvisazione del maestro Giovanni Arestia, organista della Cattedrale.

Nel corso della presentazione saranno espressi i ringraziamenti al Governo della Regione Siciliana, agli assessorati regionali che hanno sostenuto il finanziamento dell’intervento, alla Bottega Organaria di Giuliano Colletti che ha eseguito i lavori, alla Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa e a tutti coloro che hanno contribuito al recupero di un bene che rappresenta un’eccellenza della storia musicale e religiosa del territorio.

L’iniziativa sarà un’occasione speciale per riscoprire uno dei tesori più significativi della Cattedrale di San Giovanni Battista e per ascoltare nuovamente la voce di un organo che da oltre un secolo e mezzo accompagna la fede e la tradizione della comunità ragusana (nella foto la consegna dei lavori).