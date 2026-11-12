Mentre il ciclone Charles porta allerte e mareggiate su gran parte dell’Italia, e a dieci mesi dal ciclone Harry che ha devastato le coste siciliane, oltre 8.500 persone hanno firmato su Change.org la petizione “In Sicilia una spiaggia sta scomparendo: salviamo La Scogliera e Baia Dorica”. La petizione chiede al Comune di Vittoria, alla Regione Siciliana e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di intervenire sull’erosione del litorale di Scoglitti.

Il ciclone Charles è l’ultimo di una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno colpito la Sicilia. Tra oggi e domani sono attese mareggiate sulle coste occidentali e tirreniche dell’isola. A gennaio il ciclone Harry ha causato oltre 741 milioni di euro di danni alle infrastrutture siciliane, secondo la stima della Protezione civile regionale. I danni più gravi hanno colpito la costa ionica tra Catania e Messina, ma anche nel Ragusano sono stati distrutti lidi e chalet. In quei giorni nel Canale di Sicilia è stata registrata un’onda di 16,6 metri, la più alta mai misurata nel Mediterraneo. Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, la Sicilia è la regione italiana con più eventi estremi nei comuni costieri: oltre 230 dal 2010. Per i promotori, questi eventi mostrano che non si può aspettare che una mareggiata raggiunga la Scogliera prima di intervenire.

Il 10 ottobre una delegazione dei promotori ha incontrato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. Il sindaco si è impegnato a coinvolgere a breve gli enti competenti in un tavolo tecnico. A oltre un mese da quell’incontro però, secondo i promotori, il Comune non ha ancora avviato iniziative.

Nel tratto tra la Scogliera e Baia Dorica, in alcuni punti le spiagge sono quasi scomparse. Mancano docce, scale e accessi sono pericolanti e sull’asfalto del lungomare si sono formati avvallamenti. La strada è l’unica via d’accesso per diverse centinaia di abitazioni. Il problema era già stato documentato dalla stampa locale nel 2013 e nel 2014, quando la strada era crollata in due punti. Secondo i promotori, gli interventi successivi hanno solo rimandato il problema. La delegazione fa risalire l’aggravarsi dell’erosione soprattutto alla costruzione del braccio di ponente del porto.

La petizione chiede di verificare la sicurezza del tratto, del lungomare e delle infrastrutture costiere, di studiare le cause dell’erosione e di progettare il recupero delle spiagge. Chiede inoltre di indicare risorse, responsabilità e tempi.

La mobilitazione è partita ad agosto con una petizione cartacea promossa da Fabio Spina. Spina ha raccolto in presenza 215 firme e le ha inviate via Pec al Comune di Vittoria, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla Regione Siciliana, all’Autorità di Bacino e alla Protezione Civile regionale. “Quest’estate ero in spiaggia. La stessa dove sono cresciuto, dove hanno trascorso le estati i miei genitori e mia sorella, dove oggi vengono i miei figli. Ho visto un uomo che faceva fatica a raggiungere la scala che porta alla strada. E mi sono detto: non posso restare a guardare”, racconta Spina.

“Vivo da anni in Friuli Venezia Giulia, ma in Sicilia restano il mio cuore e la mia famiglia. La Scogliera è un luogo a cui sono profondamente legata, dove vive una comunità unita e quella che chiamiamo “la nostra spiaggia” è parte della vita di tutti noi. Vederla scomparire fa male, perché a quel tratto di costa sono legati affetti, ricordi e momenti di vita condivisa. Non posso assistere in silenzio a questa perdita. Chiedo alle istituzioni competenti interventi concreti e tempestivi per contrastare l’erosione e mantenere le spiagge accessibili e vivibili. Vorrei che i nostri figli potessero continuare a vivere questi luoghi e costruirvi i propri ricordi, come abbiamo fatto noi”, dichiara Tiziana D’Izzia, promotrice della petizione online.

Alla mobilitazione partecipano anche i più giovani. Un gruppo di ragazzi di Vittoria ha pubblicato sui social di Change.org Italia un video appello corale. Nel video denunciano la situazione del litorale e invitano a firmare la petizione, per ottenere al più presto una risposta dagli enti competenti. Il video è disponibile qui: https://www.instagram.com/p/DfMd5BRDDiZ/

La petizione è disponibile su Change.org al link: https://www.change.org/p/in-sicilia-una-spiaggia-sta-scomparendo-salviamo-la-scogliera-e-baia-dorica