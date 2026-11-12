Momenti di tensione, questa mattina, nel quartiere San Giovanni, a pochi passi da Palazzo di Città, dove un tentativo di scippo è stato sventato grazie al tempestivo intervento di un passante. La vittima, un uomo originario di Caltagirone che percorreva a piedi la strada, è stata avvicinata all’improvviso da un giovane, il quale gli ha strappato il borsello portato a tracolla sul lato della carreggiata, per poi darsi alla fuga.

La scena non è però sfuggita a Rocco Conselmo, ex autista di autobus, che transitava a breve distanza. Conselmo — già noto in città per il suo altruismo e per aver salvato una vita durante gli anni di servizio — non ha esitato a inseguire il malvivente: raggiuntolo, è riuscito a farsi consegnare la refurtiva e a restituire il borsello al legittimo proprietario. Il ragazzo si è quindi allontanato rapidamente, senza opporre resistenza. Dopo aver riconsegnato gli effetti personali al malcapitato, Conselmo lo ha invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere regolare denuncia. Un gesto di alto senso civico che conferma, ancora una volta, la prontezza e l’impegno quotidiano dell’ex autista a tutela della comunità (foto AI).