Incidente stradale nella rotatoria della Sp 7, di fronte alla caserma dei carabinieri (foto Assenza).

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un’automobile, la quale ha riportato ingenti danni alla parte anteriore, come ben evidenziato dai detriti e dai segni dell’impatto sulla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso, gestire la viabilità e ripristinare in sicurezza il flusso veicolare lungo l’arteria stradale. Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla prudenza in prossimità dei nodi stradali più frequentati del territorio comisano.