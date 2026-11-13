Dopo il partecipato avvio di ieri, con la santa messa dedicata a tutte le mamme, proseguono oggi le celebrazioni del Triduo in onore di Santa Ilaria vergine e martire, il cui corpo, proveniente dalle catacombe di San Callisto a Roma, è custodito nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Giarratana, luogo che conserva da secoli la memoria e la devozione verso la santa romana.

L’iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale, si inserisce nel percorso spirituale dal tema “Con Sant’Ilaria, testimoni di Cristo in un mondo che cambia”, una riflessione particolarmente attuale che invita i fedeli a riscoprire il valore della fede, della preghiera e della testimonianza cristiana nella società contemporanea.

«Santa Ilaria continua a parlare all’uomo di oggi con la forza della sua fedeltà a Cristo e con la sua capacità di vivere la fede nelle prove della vita», sottolinea il parroco don Franco Ottone. «Le celebrazioni di questi giorni vogliono essere un’occasione per riscoprire la bellezza della testimonianza cristiana, della preghiera e della vita comunitaria, affidandoci all’intercessione di una santa che continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale per la nostra comunità».

Il programma del triduo prevede oggi, venerdì 13 novembre, alle 18,30, la celebrazione della santa messa in onore di Sant’Ilaria.

Domani, sabato 14 novembre, alle 16, i bambini del catechismo si ritroveranno nella chiesa di San Bartolomeo per un incontro dedicato alla conoscenza della figura della santa, mentre alle 18,30 sarà celebrata la santa messa.

Le celebrazioni culmineranno domenica 15 novembre, giorno della festa liturgica, con la santa messa delle 8,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate e con le celebrazioni eucaristiche delle 11 e delle 18,30 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo.

Durante tutto il triduo è inoltre prevista l’Adorazione Eucaristica: sino a sabato il Santissimo Sacramento rimarrà esposto per l’intera giornata nella Chiesa di San Bartolomeo fino alla Santa Messa vespertina. Per l’occasione, gli adoratori della cappella di Santa Maria delle Grazie svolgeranno il proprio turno di preghiera presso la chiesa parrocchiale.

Pur appartenendo ai primi secoli del cristianesimo, la testimonianza di Santa Ilaria mantiene una sorprendente attualità. La sua figura richiama infatti il valore della fede vissuta in famiglia, la capacità di affrontare il dolore senza cedere all’odio, la centralità della preghiera come sostegno nei momenti di difficoltà e la coerenza di chi rimane fedele ai propri valori anche nelle prove più dure.

Accanto agli appuntamenti religiosi, la comunità desidera evidenziare anche un significativo gesto di attenzione verso il patrimonio religioso locale. L’impresa ecologica Busso Sebastiano effettuerà infatti un intervento straordinario di pulizia nelle aree adiacenti alla Chiesa di San Bartolomeo, contribuendo al decoro degli spazi che accolgono fedeli e visitatori durante i giorni della festa.

Le celebrazioni rappresentano così non solo un momento di preghiera e devozione, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza della comunità e custodire una tradizione che continua a trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di speranza, fede e solidarietà.