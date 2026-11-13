In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la città di Ragusa si stringe attorno a uno dei temi più delicati e urgenti della salute pubblica. L’infaticabile operato di AIAD Ragusa presenta un ricco e sentito programma di iniziative intitolato “Diabete e Benessere: l’Importanza dell’Agire Precoce. Screening, informazione e prevenzione sul territorio”. La campagna non rappresenta un momento isolato, bensì il frutto di una collaborazione strutturata e consolidata da tempo con le realtà del territorio: un’alleanza virtuosa che vede camminare insieme le massime istituzioni locali — il Comune, il mondo della Scuola e l’Asp — uniti al tessuto associazionistico e a partner privati mossi da un profondo spirito di cittadinanza attiva.

I dati nazionali continuano a gridare l’urgenza di fare rete: in Italia oltre un milione di persone convive con il diabete di tipo 2 senza averne consapevolezza, affrontando un nemico silenzioso. Altrettanto delicato è il fronte del diabete di tipo 1 che colpisce i più piccoli: la mancanza di una diagnosi tempestiva fa sì che più di un bambino su tre giunga in pronto soccorso in condizioni già severe e critiche al momento dell’esordio della malattia. Di fronte a questi numeri, gli organizzatori ricordano che l’informazione e l’attenzione precoce sono le risposte più forti: imparare a riconoscere tempestivamente i segnali e consultare il medico può fare la differenza per la salute e il benessere di adulti e bambini.

Il calendario degli appuntamenti riflette questo grande sforzo corale:

•⁠ ⁠Questa mattina: Il cuore pulsante dei giovani è stato il punto di partenza. Presso il Liceo Statale “E. Fermi” di Ragusa ha preso vita l’incontro (nella foto) “Generazione Consapevole: Riconoscere e Comprendere il Diabete a Scuola”, un progetto di educazione alla salute profondamente voluto e curato dalla professoressa Patrizia Gabriella Cataudo. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Giovanna Piccitto, lo spazio di confronto “Prevenzione in Azione: Dalla Scuola al Territorio, Uniti contro il Diabete” ha visto alternarsi le voci di Gianna Miceli (Presidente A.I.A.D.), dei medici di riferimento Rosario Morana e Vito Perremuto, e dello psicologo Carmelo Pignatelli. Al termine dei lavori, in piena sinergia con i protocolli di prevenzione dell’ASP, l’Aiad Ragusa ha offerto agli studenti uno screening gratuito della glicemia, trasformando l’informazione in protezione concreta.

•⁠ ⁠Sabato 14 novembre (dalle ore 16:00 alle 19:00): La prevenzione si sposta tra la gente. Presso il Centro Commerciale “LE MASSERIE” si terrà la grande campagna di screening glicemico gratuito, coordinata da A.I.A.D. Ragusa insieme ai soci del Lions Club Ragusa Host. Questo snodo fondamentale vive grazie al convinto e fondamentale sostegno del Comune di Ragusa, che ha abbracciato la causa con sincera sensibilità e ha disposto che, all’imbrunire, il Palazzo Comunale si accenda di una luce blu, offrendo un gesto simbolico di straordinaria coesione istituzionale per illuminare la via della consapevolezza.

•⁠ ⁠Domenica 15 novembre (ore 9:40): La salute si coltiva all’aria aperta. Una gioiosa passeggiata naturalistica celebrerà l’importanza del movimento e dei sani stili di vita. L’iniziativa è il frutto della storica e appassionata collaborazione che vede uniti i gruppi di Nordic Walking Ragusa, l’associazione Balla & Snella e numerose realtà associative del territorio, con raduno fissato presso il Campo Atletica in contrada Petrulli “Laura Guastella”.

Un capitolo di assoluto rilievo in questa catena di solidarietà è rappresentato dal prezioso contributo del settore privato e commerciale, che ha scelto di mettersi a servizio del bene comune. Un ringraziamento speciale va alla direzione del Centro Commerciale “LE MASSERIE”, partner fondamentale che ancora una volta ha aderito con entusiasmo alla manifestazione concedendo l’uso interamente gratuito dei propri spazi per ospitare le attività di screening del sabato, dimostrando una costante e lodevole sensibilità verso la salute dei cittadini.

Inoltre, dal 9 al 20 novembre, la Medical Support Ragusa aprirà le proprie porte offrendo in modo interamente gratuito l’Esame Baropodometrico Computerizzato per prevenire le complicanze del piede diabetico.

Parallelamente, gli organizzatori rivolgono un ringraziamento colmo di gratitudine a Medicare, il cui prezioso supporto infermieristico gratuito garantirà l’accuratezza di tutte le operazioni di screening. Questi gesti incarnano il volto più umano della sussidiarietà, dove le aziende e le realtà commerciali diventano custodi attivi della salute della propria comunità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a informarsi e a stringersi attorno a un percorso comune dove nessuno viene lasciato solo.