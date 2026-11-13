Disagi nell’erogazione dell’acqua a Modica Sorda a causa del danneggiamento della condotta principale di adduzione del serbatoio Michelica. A comunicarlo è Iblea Acque S.p.A., spiegando che il guasto si è verificato durante alcuni lavori eseguiti da una ditta incaricata da Enel.

Il danno riguarda una condotta strategica per il sistema idrico cittadino, fondamentale per l’approvvigionamento di un’ampia porzione del territorio comunale. Le conseguenze si stanno ripercuotendo sull’erogazione dell’acqua nell’intera area di Modica Sorda.

Secondo quanto comunicato dalla società, i disservizi potrebbero protrarsi per diverse ore, anche in considerazione della complessità delle operazioni necessarie per riparare la tubazione e ripristinare la normale funzionalità dell’impianto.

Le squadre di Iblea Acque sono impegnate nelle attività di ripristino. La società ha inoltre assicurato che saranno forniti aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi necessari per il ritorno alla regolarità del servizio.