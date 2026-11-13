Sarà la presenza di mons. Vincenzo Paglia (nella foto), presidente della fondazione Età Grande Ets e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, a rappresentare uno dei momenti centrali del convegno “Vivere l’età grande. A casa, al lavoro, nella comunità”, in programma lunedì 16 novembre al Teatro Naselli di Comiso.

Una delle figure più autorevoli del panorama nazionale sui temi della longevità, dell’invecchiamento attivo e della dignità della persona animerà un appuntamento che punta ad aprire una riflessione concreta sulle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione e sul ruolo che le comunità sono chiamate a svolgere per garantire qualità della vita, partecipazione e inclusione.

L’iniziativa, promossa dai Lions Club dell’Ottava Circoscrizione con il Lions Club Comiso Terra Iblea capofila, metterà a confronto istituzioni, professionisti, operatori sociali e sanitari, associazioni e rappresentanti del mondo del volontariato su un tema destinato a incidere sempre più profondamente sul futuro del territorio.

Particolarmente attesa sarà la conversazione che vedrà protagonista mons. Paglia in dialogo con la scrittrice Costanza DiQuattro, un confronto dedicato al significato dell’età anziana nella società contemporanea, con l’obiettivo di superare stereotipi e luoghi comuni e di valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa fondamentale per la crescita delle comunità.

Di grande rilievo anche la presenza del giornalista e direttore di TV2000 Vincenzo Morgante, che modererà la tavola rotonda dal titolo “La cura dove si vive – Il contributo che continua”. Un momento di approfondimento che vedrà confrontarsi rappresentanti del mondo sanitario, della cooperazione sociale, del terzo settore e delle organizzazioni di categoria per discutere dei nuovi modelli di assistenza, dell’assistenza domiciliare, della prevenzione della solitudine e delle opportunità offerte dall’invecchiamento attivo. Interverranno: Massimo Iacono, dirigente dell’Asp di Ragusa; Domenico Arena, presidente di Aris Sicilia; Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio Sicilia; Giuseppe Piccolo, presidente del Consorzio Sisifo; Orazio Meli, presidente Ordine fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa; Giovanni Brancati, segretario della Cna Pensionati Ragusa; Angela Maria Peruca, direttore di Legacoop Sicilia.

La tavola rotonda rappresenterà uno dei momenti più significativi del convegno, mettendo a confronto esperienze e punti di vista provenienti dal mondo della sanità, della cooperazione sociale, del volontariato e della rappresentanza delle persone anziane. Un dialogo che consentirà di approfondire temi strategici quali l’assistenza domiciliare, l’invecchiamento attivo, il contrasto alla solitudine e il ruolo delle reti territoriali nel garantire qualità della vita e inclusione sociale.

“Il programma prevede inoltre – spiega l’amministratore delegato del consorzio Sisifo, Rosario Alescio, che ha coordinato il convegno promosso dai Lions, con il supporto di Cna, Legacoop e Aris – l’intervento del professor Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica e segretario della commissione ministeriale per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana, che offrirà un approfondimento sugli scenari aperti dalle più recenti riforme e sulle prospettive di sviluppo dei servizi rivolti alla popolazione anziana”.

I lavori saranno introdotti e coordinati dal giornalista Giorgio Liuzzo. L’obiettivo del convegno è promuovere una nuova cultura della longevità, capace di considerare l’età avanzata non soltanto sotto il profilo dell’assistenza, ma anche come una straordinaria risorsa sociale, culturale e umana. Un confronto di alto profilo che porterà a Comiso esperienze, idee e proposte per costruire comunità sempre più inclusive, solidali e attente ai bisogni delle persone.