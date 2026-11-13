Il pomodoro ragusano finisce sotto osservazione dopo i casi di salmonellosi. Nelle mense scolastiche, ospedaliere e socio-assistenziali della provincia di Foggia è stata nuovamente autorizzata la somministrazione di pomodori crudi, ma con un’esclusione: quelli provenienti dalle province di Ragusa e Caltanissetta.

La decisione, adottata in via precauzionale, riaccende la preoccupazione tra gli operatori agricoli iblei per le possibili ripercussioni commerciali e soprattutto per l’immagine di un comparto fondamentale per l’economia del territorio (foto simbolica di pomodori).

Il provvedimento non costituisce un divieto generale di vendita dei pomodori ragusani, ma riguarda le forniture destinate alla ristorazione collettiva interessata. Resta tuttavia il rischio che l’esclusione possa alimentare diffidenza nei confronti di un’intera filiera, coinvolgendo anche produttori estranei agli eventuali episodi di contaminazione.

La provincia di Ragusa, con i poli produttivi di Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e Scicli, è uno dei principali distretti ortofrutticoli siciliani. Per questo la vicenda assume un peso particolare: oltre alla tutela della salute pubblica, è in gioco la reputazione di un settore che vive di qualità, tracciabilità e fiducia dei mercati.

Gli accertamenti sanitari dovranno chiarire l’origine delle contaminazioni e circoscrivere eventuali responsabilità. La priorità è garantire la sicurezza alimentare senza trasformare una misura precauzionale in una penalizzazione indiscriminata per l’agricoltura ragusana.