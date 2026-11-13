Ci sono traguardi che non si misurano solo nel tempo che passa, ma nei passi condivisi. Undici anni fa ADRA Italia e la Chiesa Cristiana Avventista di Ragusa hanno acceso una piccola luce: un corso di alfabetizzazione pensato per chi cercava nuove parole per raccontare la propria vita. Da allora quella luce non si è mai spenta. Ha illuminato strade, attraversato confini, accolto speranze. E oggi, giunta alla sua undicesima edizione, continua a brillare con rinnovata energia.

Lunedì 16 novembre prende il via l’11° Corso di Alfabetizzazione per stranieri con indirizzo lavorativo, che ancora una volta trasforma la sede del coordinamento Adra Italia Ets, presso la Chiesa Cristiana Avventista in via Australia a Ragusa, in un luogo di incontro, crescita e rinascita. Qui le parole non sono soltanto vocaboli da imparare, ma chiavi che aprono porte: alla conoscenza, al lavoro, alla cittadinanza attiva e alla fiducia in sé.

Dal 16 novembre al 10 dicembre 2026, il percorso guiderà i partecipanti attraverso un viaggio fatto di teoria, pratica e scoperte sul territorio. La dott.ssa Stefania Sudano li accompagnerà nei primi passi della lingua italiana; il dott. Giuseppe Iacono offrirà mappe e bussola attraverso lezioni di geografia, storia ed educazione civica, arricchite da un’uscita didattica nel cuore della città, tra Piazza San Giovanni e Ibla; il pastore Daniele Passaretta favorirà il dialogo interculturale che ogni anno intreccia storie, memorie e orizzonti diversi.

Il programma formativo integra inoltre competenze fondamentali per la vita quotidiana e professionale: l’educazione finanziaria con l’intervento della funzionaria di banca dott.ssa Simona Dell’Albani, il corso di Primo Soccorso BLS curato dal dott. Francesco Pettinato, il modulo base sulla sicurezza per i lavoratori tenuto da Giorgio Bella e i laboratori manuali realizzati con la collaborazione della docente Alessandra Covato.

Accanto alle parole, ci sono infatti i gesti concreti: i discenti potranno scegliere tra due percorsi professionalizzanti – per alimentaristi e per mulettisti (quest’ultimo con prova pratica presso la sede di E-Meccatronica srl) – pensati per trasformare le competenze acquisite in reali opportunità occupazionali. Perché la dignità passa anche dall’autonomia, dalla possibilità concreta di costruire il proprio domani.

La cerimonia conclusiva si terrà sabato 12 dicembre 2026 alle ore 10:00 presso la sede di Via Australia. Sarà un momento di festa, riconoscenza e comunità: la consegna degli attestati, il saluto delle autorità, i docenti, i partner e tutti coloro che credono nel valore trasformativo dell’istruzione.

Le lezioni si svolgeranno nelle fasce pomeridiane, dalle 15:00 alle 18:30, e in alcune mattine, dalle 9:00 alle 12:30. L’iniziativa è realizzata a cura di Adra Italia (coordinamento di Ragusa) e della Chiesa Cristiana Avventista (con il sostegno dell’8×1000), in collaborazione con il Comune di Ragusa e i partner tecnici Sycurvita, E-Meccatronica srl, Evolving Italia srl e Sportello 360°.

Con questa undicesima edizione, ADRA Italia di Ragusa e la Chiesa Cristiana Avventista rinnovano un impegno semplice e potente: coltivare l’istruzione come terreno fertile per far germogliare dignità, inclusione e futuro.