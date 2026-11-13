Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna Hybrid, il percorso teatrale promosso dal circolo culturale Teatro Badia che sta portando nel cuore del centro storico di Ragusa produzioni capaci di coniugare ricerca artistica e riflessione sociale. Domenica 15 novembre, alle 18.30, il sipario di corso Italia si aprirà su “Colapesce, il peso del mare”, spettacolo scritto e interpretato da Toni Cicero Santalena e Mariachiara Di Giacomo.

Partendo dalla celebre leggenda siciliana di Colapesce, il lavoro si sviluppa come una riflessione contemporanea sui temi della diversità, dell’identità personale e della libertà di scegliere il proprio destino. Una storia antica che diventa strumento per indagare interrogativi attuali: quanto conta essere accettati da una comunità? E quale prezzo si è disposti a pagare per ottenere quel riconoscimento?

Attraverso una narrazione intensa ed evocativa, gli autori conducono il pubblico dentro un racconto che mette al centro il conflitto tra appartenenza e autenticità, offrendo spunti di riflessione che superano i confini della tradizione popolare e parlano direttamente alla sensibilità contemporanea.

«Abbiamo scelto di inserire questo spettacolo nel cartellone della rassegna Hybrid perché racconta una storia profondamente siciliana, ma allo stesso tempo universale», sottolinea Maurizio Nicastro. «La figura di Colapesce rappresenta chi, per restare fedele alla propria natura, è chiamato a compiere una scelta difficile. È una metafora che continua a parlare al presente e che invita ciascuno a interrogarsi sul rapporto tra libertà individuale e aspettative della società».

Per Nicastro, il valore dell’opera risiede soprattutto nella sua capacità di coinvolgere emotivamente gli spettatori senza rinunciare alla profondità dei contenuti. «Il teatro deve continuare a essere un luogo di confronto e crescita culturale. “Colapesce, il peso del mare” riesce a unire poesia, tradizione e riflessione civile in un racconto capace di lasciare un segno. È uno spettacolo che emoziona e, allo stesso tempo, invita a guardarsi dentro».

L’appuntamento conferma la linea culturale del Teatro Badia, orientata a proporre eventi che valorizzino nuovi linguaggi scenici e favoriscano il dialogo tra artisti e pubblico.

L’ingresso è di 15 euro, con riduzioni previste per Under 16 e Over 65.

In occasione dello spettacolo sarà inoltre possibile aderire al nuovo Circolo Culturale Teatro Badia, che offre agevolazioni e sconti presso diverse attività del centro storico di Ragusa e la possibilità di usufruire del servizio TaxiGroup per il trasporto casa-teatro-casa, previa prenotazione.

Sono disponibili anche formule di abbonamento con posti e giornate riservate.

Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare il 333 4183893 (Maurizio) oppure il 338 4862613 (Pino).