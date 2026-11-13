Più presenza delle forze dell’ordine al Polo Commerciale di Modica e un confronto stabile tra istituzioni, commercianti e forze di polizia. Sono questi gli impegni emersi dall’incontro che si è svolto questa mattina alla Galleria Solaria, dopo la serie di furti e rapine che negli ultimi giorni ha interessato diverse attività della zona, alimentando preoccupazione tra imprenditori, dipendenti e cittadini.

Al confronto ha preso parte il questore di Ragusa, insieme a numerosi operatori commerciali e rappresentanti istituzionali. Presenti il sindaco di Modica, il presidente del Consiglio comunale, il presidente regionale di Confcommercio, il presidente sezionale di Confcommercio Scicli, i componenti della giunta di Confcommercio e il comandante della Polizia locale.

A rappresentare le preoccupazioni degli esercenti è stato Giorgio Moncada, presidente di Confcommercio Modica, che ha ribadito la necessità di garantire condizioni di maggiore sicurezza in un’area commerciale frequentata quotidianamente da migliaia di persone. Moncada ha espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, sottolineando al tempo stesso la necessità di affiancare all’attività di controllo strumenti concreti di prevenzione.

Tra le rassicurazioni arrivate dal Questore, l’impegno a rafforzare la presenza delle forze di polizia sul territorio e la disponibilità ad avviare un tavolo permanente di collaborazione tra Confcommercio e forze dell’ordine. L’obiettivo è mantenere un canale di comunicazione costante, condividere segnalazioni e individuare strategie per contrastare i fenomeni criminali.

Nel corso della riunione si è parlato anche dell’installazione e del coordinamento di sistemi di allarme, sia attivi sia passivi, oltre che del possibile potenziamento della vigilanza privata, in raccordo con le forze di polizia.

Moncada ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà che spesso accompagnano il lavoro degli operatori della sicurezza, evidenziando come la tutela di chi lavora e rispetta le regole debba rimanere una priorità. La possibilità di recupero per chi commette reati, ha sottolineato, non può mettere in secondo piano il diritto dei cittadini e degli imprenditori a vivere e lavorare in tranquillità.

Il Polo Commerciale, è stato evidenziato durante l’incontro, non rappresenta soltanto un concentrato di attività economiche, ma un punto di riferimento per un bacino di utenza che va ben oltre i confini di Modica. Per questo motivo, ogni episodio criminale che colpisce un esercizio commerciale produce conseguenze sull’intero tessuto economico e sociale.

La riunione si è conclusa con soddisfazione per il confronto e per gli impegni assunti. Ora, però, la richiesta dei commercianti è che alle rassicurazioni seguano interventi concreti e continuativi, per restituire sicurezza a chi ogni giorno investe, lavora e frequenta il Polo Commerciale.