A quasi un mese dal tragico incidente del 21 ottobre in contrada Mauto, a Modica, la salma del 16enne Stefano Gradante non è stata ancora restituita ai familiari per i funerali e una sepoltura dignitosa. La famiglia attende il rilascio del corpo per poter celebrare le esequie, mentre resta da comprendere perché non sia stato ancora concesso il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso in relazione alla dinamica del sinistro. Il corpo del giovane si trova tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito in emergenza subito dopo l’impatto. Secondo una prima ricostruzione, Stefano viaggiava in scooter quando si è scontrato violentemente con un’automobile guidata da un 27enne, rimasto ferito in modo lieve.

Le condizioni del sedicenne sono apparse da subito gravissime. Allertato il 118, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente al Trauma Center del Cannizzaro. Nonostante la corsa contro il tempo, il ragazzo è deceduto durante il trasferimento, gettando nello sconforto i parenti e l’intera comunità. Stefano era molto conosciuto a Modica Alta: studente, coltivava una profonda passione per il calcio e militava nel Real Modica. I familiari, provati dal dolore, attendono ancora la riconsegna della salma del loro amato Stefano per potergli dare l’ultimo saluto, a quasi un mese dalla tragedia.