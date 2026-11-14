Ancora una giovane vita che si spegne troppo presto. La provincia di Ragusa piange un’altra prematura scomparsa, l’ennesima che lascia sgomenta un’intera comunità e alimenta quel senso di impotenza davanti a malattie che continuano a strappare all’affetto dei propri cari persone nel pieno della vita.

A Vittoria è venuta a mancare Gianna Gravina (nella foto), 47 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo cordoglio tra quanti la conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane. Un dolore che investe in primo luogo la famiglia, il marito, i figli, i parenti e gli amici più stretti, ma che coinvolge anche l’intera comunità vittoriese.

Negli ultimi mesi sono stati numerosi, nel territorio ibleo, gli episodi che hanno visto la perdita di persone ancora relativamente giovani, spesso dopo aver combattuto contro patologie che non hanno lasciato scampo. Vicende che ogni volta riportano al centro dell’attenzione la fragilità della vita e il dramma di famiglie costrette a confrontarsi con lutti improvvisi e difficili da accettare.

Per Gianna Gravina in queste ore si susseguono i messaggi di affetto e vicinanza rivolti ai familiari. Sui social network sono tanti i cittadini che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio, ricordando una persona stimata e benvoluta.

L’ultimo saluto sarà tributato lunedì mattina nella chiesa di San Domenico Savio di Vittoria, alle 10,30, dove parenti, amici e conoscenti si ritroveranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno alla famiglia in un momento di dolore particolarmente intenso.

Una perdita che lascia un vuoto profondo e che si aggiunge alla lunga scia di giovani vite spezzate che negli ultimi tempi hanno colpito la provincia di Ragusa, segnando nel profondo le rispettive comunità e ricordando quanto sia prezioso ogni momento vissuto accanto ai propri affetti.