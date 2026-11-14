Momenti di apprensione questa mattina lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Comiso a Ragusa, dove alcuni bovini sono stati avvistati in prossimità di una curva, con evidenti rischi per la circolazione stradale (foto Assenza).

La segnalazione è stata affidata ai social network da alcuni automobilisti in transito che hanno invitato alla massima prudenza quanti percorrono l’arteria. La presenza degli animali sulla carreggiata o nelle immediate vicinanze rappresenta infatti un potenziale pericolo, soprattutto in un punto caratterizzato da visibilità ridotta a causa dell’andamento della sede stradale.

Non è la prima volta che si registrano episodi simili sulle principali strade del territorio ibleo. L’improvviso attraversamento di bovini o altri animali di grossa taglia può infatti provocare incidenti anche gravi, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti.

L’invito rivolto agli utenti della strada è quello di moderare la velocità e prestare particolare attenzione nel tratto interessato, in attesa che la situazione venga riportata alla normalità e che gli animali vengano allontanati dalla carreggiata. Una segnalazione che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza lungo le arterie extraurbane della provincia.