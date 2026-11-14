Nuovo episodio di vandalismo oltraggia la memoria di Antonino Fuorvia, il pozzallese scomparso nel novembre 2023. Nella notte, ignoti sono penetrati nel cimitero comunale di Pozzallo e, servendosi di un grosso masso, hanno mandato in frantumi la lapide del defunto, compiendo un gesto di particolare gravità. La dinamica lascia intendere un’azione deliberata: le tombe circostanti non sono state toccate, elemento che esclude l’ipotesi di un danneggiamento fortuito e fa pensare a un raid mirato, verosimilmente indirizzato alla famiglia Fuorvia.

A dare l’allarme sono stati i congiunti, profondamente scossi, che hanno informato i custodi del camposanto. Non è purtroppo il primo episodio: già nel febbraio 2026 la stessa sepoltura, collocata nell’area riservata alla “Società Operaia”, era stata profanata con l’asportazione della fotografia del defunto, del portalampada e del portafiori, suscitando sdegno nella comunità locale. I familiari hanno presentato formale denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini si preannunciano tuttavia complesse, poiché la struttura cimiteriale è priva di sistemi di videosorveglianza, circostanza che rende più difficile risalire agli autori di questo ennesimo oltraggio.