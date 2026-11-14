I Carabinieri della Stazione di Acate hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, gravemente indiziato dei reati di minaccia e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Scattato il cosiddetto “Codice Rosso” a seguito della richiesta di intervento di una donna che in arco serale si è presentata presso la locale Stazione Carabinieri, per segnalare la condotta dell’ex marito.

I militari si sono tempestivamente attivati, scoprendo che l’uomo era già sottoposto ad un provvedimento cautelare in forza del quale gli era stato vietato l’avvicinamento alla ex moglie e ai figli minorenni. Nonostante la misura in atto l’uomo aveva sottratto i bambini ai nonni paterni, ove questi avevano trascorso il weekend, e alla richiesta della donna di ricondurli presso casa aveva risposto aggredendola e minacciandola verbalmente, anche tramite social network.

Ricevuta la querela, i militari si sono celermente recati presso il domicilio dell’uomo ad Acate, riscontrando la presenza dei tre minori. Con il supporto dei genitori dell’uomo, giunti sul posto per ricondurlo alla calma, i bambini sono stati accompagnati in sicurezza presso la Stazione Carabinieri di Acate e riaffidati alla madre.

Considerate le circostanze, il 40enne è stato tratto in arresto per la violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Esperite le formalità di rito è stato associato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea che ne valuterà il grado di responsabilità allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.