Anche Ragusa sta partecipando con slancio alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che oggi coinvolge migliaia di volontari e supermercati in tutta Italia. L’obiettivo è semplice quanto straordinario: invitare i cittadini a donare una parte della propria spesa per sostenere famiglie e persone che vivono una situazione di difficoltà economica. La raccolta si svolge nei punti vendita aderenti, dove i volontari accolgono i clienti e suggeriscono l’acquisto di prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, conserve, tonno, olio, biscotti e altri generi alimentari destinati successivamente alla rete delle associazioni caritative che operano sul territorio.

Nella città di Ragusa, numerosi volontari stanno garantendo la riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta la grande sensibilità che contraddistingue la comunità locale. Tra i punti vendita coinvolti figura il Lidl, dove ha operato un’equipe diretta da Gianni Campo, impegnata nel sensibilizzare i cittadini e nel raccogliere i prodotti donati durante l’intera giornata.

Al SuperConveniente, invece, protagonisti sono stati gli studenti delle classi VA e VB del Liceo Scientifico, che hanno deciso di dedicare il proprio tempo a un gesto concreto di solidarietà. I giovani volontari hanno accolto i clienti all’ingresso del supermercato, illustrando le finalità dell’iniziativa e raccogliendo gli alimenti destinati a quanti si trovano in condizioni di bisogno.

La Colletta Alimentare rappresenta molto più di una semplice raccolta di generi alimentari. È un momento di condivisione che richiama i valori della gratuità, della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo, sensibilizzando l’opinione pubblica sul fenomeno della povertà e dell’emarginazione sociale.

Anche quest’anno i ragusani stanno dimostrando di possedere un grande cuore. Numerosi cittadini hanno accolto l’invito dei volontari aggiungendo uno o più prodotti al proprio carrello della spesa. Un gesto semplice, spesso di pochi euro, che moltiplicato per centinaia di persone può trasformarsi in un aiuto concreto per chi attraversa momenti difficili.

Tra sorrisi, disponibilità e spirito di servizio, la giornata sta confermando come la solidarietà continui a essere uno dei valori più autentici della comunità iblea. Un segnale importante che arriva dai supermercati della città e che testimonia come, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, sia possibile costruire una rete di sostegno capace di non lasciare indietro nessuno.