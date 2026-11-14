Martedì 17 novembre ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa di Pamela Canzonieri, la giovane ragusana la cui tragica vicenda suscitò profonda commozione non solo nella comunità iblea ma nell’intero Paese. A dieci anni da quel doloroso evento, il ricordo resta ancora vivo tra familiari, amici e quanti ebbero modo di conoscerne il sorriso, la vitalità e la voglia di vivere.

Originaria di Ragusa, Pamela Canzonieri (nella ftoo) perse la vita il 17 novembre 2016 in Brasile, nella città di Morro de São Paulo, nello Stato di Bahia, dove si trovava per un periodo di vacanza. La sua morte provocò grande sgomento e diede origine a una lunga vicenda giudiziaria che per mesi tenne con il fiato sospeso la famiglia e l’opinione pubblica italiana.

A dieci anni di distanza, tuttavia, il ricordo supera inevitabilmente le cronache e le aule dei tribunali. Resta soprattutto quello di una giovane donna piena di entusiasmo, strappata all’affetto dei propri cari troppo presto. Un dolore che il tempo non ha cancellato e che continua ad accompagnare la madre Sara, la sorella Valeria e tutti i familiari che, anno dopo anno, hanno mantenuto viva la memoria di Pamela.

Per il decimo anniversario della scomparsa, i parenti hanno voluto rinnovare il loro ricordo con un messaggio semplice ma intenso, nel quale emerge tutto l’affetto immutato e l’assenza mai colmata di questi dieci anni. «La ricordano con immutato affetto ed incancellabile dolore», si legge nell’annuncio commemorativo diffuso in questi giorni in città.

In occasione della ricorrenza sarà celebrata una Santa Messa in suffragio martedì 17 novembre alle 17,30 nella parrocchia San Pietro Apostolo di Ragusa. Un momento di preghiera e raccoglimento che consentirà a parenti, amici e conoscenti di unirsi nel ricordo di Pamela e di testimoniare ancora una volta la vicinanza alla sua famiglia.

Dieci anni rappresentano un tempo lungo, capace di attenuare forse alcuni aspetti del dolore ma non di cancellare il ricordo. A Ragusa il nome di Pamela Canzonieri continua infatti a evocare una storia che ha profondamente segnato la comunità cittadina. Una giovane vita spezzata troppo presto, un sorriso che molti conservano ancora nella memoria e che, a distanza di un decennio, continua a essere ricordato con affetto e commozione.