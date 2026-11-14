Un nuovo e prestigioso ponte culturale tra Ragusa e una delle più importanti realtà musicali europee è stato ufficialmente costruito ieri sera nella chiesa del Santissimo Salvatore, dove è stato siglato il gemellaggio tra il XXXI Festival Organistico Internazionale “Marco D’Avola – Città di Ragusa” e il Festival Internazionale di Amburgo.

La cerimonia, particolarmente partecipata e carica di significato, ha rappresentato uno dei momenti più importanti dell’edizione 2026 del Festival, confermando la crescente dimensione internazionale della manifestazione. Ad accompagnare il momento ufficiale del gemellaggio è stato un concerto di altissimo livello artistico tenuto dal maestro Fernando Gabriel Swiech, organista tedesco-brasiliano tra i più apprezzati interpreti della scena organistica contemporanea (nella foto da sinistra Carfì, il maestro Swiech e don Diquattro).

A rappresentare il maestro Marco D’Avola, impossibilitato a prendere parte all’evento per seri motivi personali, è stato l’accordatore d’organi Franco Carfì, che ha condiviso questo momento con il parroco del Santissimo Salvatore, don Luigi Diquattro, sottolineando il valore culturale e spirituale dell’iniziativa.

La serata di ieri ha offerto al pubblico l’opportunità di ascoltare le straordinarie potenzialità sonore dell’organo del Santissimo Salvatore, uno strumento di grande pregio che costituisce un autentico tesoro del patrimonio musicale cittadino. Grazie alla sensibilità interpretativa del maestro Swiech, il pubblico ha potuto apprezzare tutta l’espressività dello strumento, capace di restituire una gamma timbrica ricca e coinvolgente, dalle sonorità più intime e raccolte fino alle pagine di maggiore imponenza orchestrale.

L’esecuzione delle opere di Bach, Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns, Vierne e Fernando Britto ha trasformato la chiesa in un luogo di incontro tra tradizioni musicali diverse, offrendo un viaggio attraverso tre secoli di letteratura organistica. La raffinata tecnica esecutiva del maestro Swiech e la sua capacità di valorizzare ogni sfumatura espressiva dello strumento hanno reso il concerto uno degli appuntamenti più significativi dell’intero Festival.

Le iniziative proseguiranno già questa sera con un altro evento di particolare rilievo per la città di Ragusa. Alle 19.30, nella Cattedrale di San Giovanni Battista, sarà infatti presentato al pubblico il restauro dello storico organo Serassi-Tamburini, realizzato tra il 1857 e il 1968, uno degli strumenti più importanti del patrimonio musicale e liturgico della diocesi.

L’appuntamento rappresenta un momento di grande valore culturale perché consentirà alla comunità di riscoprire uno strumento che per decenni ha accompagnato la vita religiosa e artistica della città. A suggellare la serata sarà un mini concerto dello stesso maestro Fernando Gabriel Swiech, che offrirà al pubblico un primo assaggio delle rinnovate potenzialità sonore dell’organo restaurato.

Con il gemellaggio internazionale siglato ieri sera e la restituzione alla città di uno dei suoi strumenti più preziosi, il XXXI Festival Organistico Internazionale “Marco D’Avola – Città di Ragusa” conferma la propria capacità di coniugare valorizzazione del patrimonio, apertura internazionale e promozione della grande musica, rafforzando ulteriormente il ruolo di Ragusa nel panorama organistico europeo.