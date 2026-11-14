La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in trasferta per una delle sfide più impegnative di questo avvio di stagione. Domenica alle 18, al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, la squadra di coach Gianni Recupido affronterà il Barcellona Basket nell’ottava giornata del girone F di Serie B Interregionale. I ragusani arrivano all’appuntamento rinfrancati dal netto successo nel derby contro Milazzo, che ha restituito fiducia e confermato le potenzialità offensive del gruppo. Ad attenderli c’è la capolista solitaria del campionato.

Barcellona ha conquistato sei vittorie nelle prime sette giornate e guida la classifica con 12 punti. Dopo aver aperto la stagione con tre successi consecutivi, la formazione allenata da Maurizio Bartocci ha conosciuto l’unica sconfitta a Sarno (64-57). Da allora ha ripreso a correre, inanellando altri tre successi: contro Termoli, nella trasferta di Sora e domenica scorsa in casa, dove ha regolato la Polisportiva Matese per 67-46. Un percorso costruito soprattutto sulla solidità difensiva: appena 61,1 punti subiti di media, il miglior dato dell’intero girone.

Il mercato estivo ha modificato profondamente l’organico giallorosso. Il principale riferimento offensivo è il nuovo centro Jason Gigliotti, americano con passaporto ungherese, reduce da due stagioni nella massima serie islandese e capace finora di produrre 15,6 punti e quasi 9 rimbalzi di media. Accanto a lui spicca Fabio Sebastianelli, uno dei confermati, con 13,5 punti a partita. Tra i volti nuovi figurano anche il playmaker Caiazza (11,7), la guardia Joseph Paulinus (11,4), arrivata dopo le esperienze con Reggio Calabria e Piazza Armerina, e il giovane Michael Scredi (8,9), proveniente da San Severo. In settimana si è aggiunto l’ala classe ’99 Simone Fiusco, lo scorso anno alla Viola.

Nella passata stagione il fattore campo è stato rispettato in entrambe le occasioni: la Virtus si impose al PalaPadua per 86-80 dopo un tempo supplementare, mentre Barcellona si aggiudicò la gara di ritorno per 80-72. «Per quelli della nostra generazione – dice coach Gianni Recupido – il derby con Barcellona è sempre stato una partita di grande importanza. Per i ragazzi è un’occasione per fare una prestazione di rilievo. Affrontiamo la capolista, davanti a un pubblico importante. C’è chi in queste partite si esalta e riesce a concentrarsi sul gioco e chi può soffrire la pressione. Voglio che la squadra mantenga alto il livello per tutta la gara. Barcellona è una squadra ben costruita, ha rotazioni lunghe, difende forte e ha appena aggiunto un giocatore esperto. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e fare molto meglio di quanto abbiamo fatto finora».

Arbitri dell’incontro i signori Barbagallo di Acireale e Di Stefano di Vittoria.