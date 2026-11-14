Quattro suini sono stati abbattuti dal Servizio veterinario dell’Asp di Ragusa, mentre un quinto animale sarebbe morto prima dell’intervento. Una decisione che ha suscitato la protesta di Lav e di altre associazioni animaliste del territorio, che avevano proposto una soluzione alternativa per salvare gli esemplari, garantendo al tempo stesso il rispetto delle prescrizioni sanitarie.

La vicenda riguarda cinque suini detenuti da un privato e privi della necessaria documentazione identificativa, per i quali era stato disposto l’abbattimento. Venute a conoscenza della situazione, le associazioni si erano immediatamente attivate, avviando un confronto con il responsabile del Servizio Veterinario dell’Asp. In occasione dei primi contatti, gli animali risultavano ancora vivi.

Lav e le altre realtà coinvolte avevano quindi predisposto e inviato tramite Pec una proposta concreta: trasferire i suini, previo accordo con l’autorità sanitaria e nel rispetto delle condizioni di biosicurezza, in una struttura adeguata della provincia di Ragusa. Qui gli animali avrebbero potuto essere sottoposti agli accertamenti veterinari e a un periodo di quarantena, prima del trasferimento definitivo in un santuario che aveva già manifestato la propria disponibilità ad accoglierli. Il progetto prevedeva anche l’esclusione permanente degli esemplari dalla filiera alimentare.

La proposta, tuttavia, non avrebbe ricevuto alcuna risposta ufficiale prima dell’esecuzione dell’ordinanza. Solo nella giornata di ieri, durante un contatto telefonico tra l’Asp e il legale della Lav, è stata confermata l’avvenuta uccisione degli animali.

Le associazioni esprimono amarezza e preoccupazione per l’accaduto, soprattutto per il mancato riscontro alla soluzione prospettata. «Quando abbiamo avviato le prime interlocuzioni gli animali erano ancora in vita e avevamo presentato una proposta operativa che avrebbe permesso di effettuare tutti i controlli sanitari necessari e applicare le misure di biosicurezza, offrendo loro una possibilità di salvezza. Riteniamo particolarmente grave che non sia arrivata una risposta prima dell’abbattimento, impedendo così di verificare se il percorso alternativo fosse concretamente realizzabile».

Per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, le associazioni annunciano ora una richiesta formale di accesso agli atti amministrativi. L’obiettivo è ottenere tutta la documentazione relativa al procedimento, conoscere le ragioni sanitarie e amministrative che hanno portato all’abbattimento e chiarire anche le circostanze della morte del quinto suino, avvenuta prima dell’intervento.

La richiesta di trasparenza riguarda soprattutto la mancata valutazione della possibilità di trasferire gli animali in strutture autorizzate, conciliando le esigenze di tutela sanitaria con quella della vita degli esemplari.

«Vogliamo comprendere perché si sia arrivati a questa decisione e per quali ragioni non sia stata presa in considerazione la soluzione che avevamo proposto. Una volta acquisiti gli atti, valuteremo eventuali iniziative nelle sedi competenti».

Le associazioni auspicano infine che situazioni analoghe possano in futuro essere affrontate attraverso un confronto tempestivo con le realtà animaliste e una valutazione effettiva delle possibili alternative, sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie e delle necessarie garanzie di biosicurezza.