Tragedia sulle strade del litorale modicano. Un incidente mortale si è verificato nella zona di Maganuco, nel territorio di Modica, dove una donna di nazionalità straniera, una maltese di 55 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un camion.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato al violento impatto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno determinato lo scontro.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi da parte degli investigatori e permettere agli operatori di svolgere tutte le verifiche del caso. La dinamica del tragico episodio resta al vaglio delle forze dell’ordine.