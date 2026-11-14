La polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti della Volante del commissariato di Pubblica sicurezza sono intervenuti a seguito di segnalazione relativa ad un uomo che, urlando e imprecando, stava disturbando lo svolgimento di un funerale.

Con non poche difficoltà riuscivano a contenerlo e ad accompagnarlo presso gli uffici del commissariato, da dove, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo veniva altresì denunciato in stato di libertà per turbamento di funzioni religiose e per inottemperanza all’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno.