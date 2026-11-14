Nel corso dei controlli nell’area della Fiera Emaia, in occasione della Fiera d’Autunno, la Polizia Locale di Vittoria ha concluso un’operazione di contrasto alla contraffazione e di tutela della legalità, sequestrando numerose paia di scarpe sportive ritenute false. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Vigilanza Attività Produttive, nell’ambito della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile, sotto il coordinamento del comandante Alessandro Basile. Durante le verifiche tra gli spazi del mercato, gli operatori hanno individuato un banchetto in metallo sul quale erano esposte diverse calzature con i loghi di note griffe, tra cui Nike e Adidas, risultati verosimilmente contraffatti.

Alla vista della pattuglia, il venditore ha abbandonato il banco e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra la folla presente alla manifestazione. La Polizia Locale ha quindi posto sotto sequestro tutta la merce rinvenuta e avviato gli accertamenti previsti dalla normativa vigente, trasmettendo gli atti all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di violazione degli articoli 447 e 517 del Codice penale.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo e prevenzione predisposto per garantire il regolare e sicuro svolgimento della Fiera Emaia d’Autunno. Oltre al contrasto al commercio abusivo — che ha comportato ulteriori procedure di identificazione e verbalizzazione nei confronti di altri soggetti, al fine di prevenire irregolarità ed episodi di microcriminalità — gli agenti sono impegnati nella costante razionalizzazione dei flussi veicolari, con l’obiettivo di agevolare la viabilità e la fruibilità dell’intera zona fieristica, resa particolarmente complessa dall’elevata affluenza di pubblico. Con queste attività, l’amministrazione comunale di Vittoria conferma il proprio impegno a difesa della concorrenza leale, della sicurezza e del rispetto delle regole durante i grandi eventi cittadini.