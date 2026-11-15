Sono 34.912 i chilogrammi di alimenti raccolti in provincia di Ragusa in occasione della trentesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Un risultato significativo che conferma la generosità del territorio ibleo nei confronti delle fasce più fragili della popolazione (foto Bracchitta).
«Questa XXX edizione della Colletta va in archivio con un aumento del valore commerciale degli alimenti raccolti, segno tangibile dell’attenzione degli iblei nei confronti di questo gesto di carità», sono le parole a caldo di Enrico Giordano, storico responsabile provinciale dell’iniziativa.
Archiviata la fase di raccolta nei supermercati, la macchina organizzativa entra ora nel vivo della distribuzione. A partire da lunedì, una volta acquisiti il dato nazionale definitivo e le opportune documentazioni, prenderà il via il lavoro di consegna delle derrate alimentari alle diverse strutture caritative convenzionate presenti in provincia.
Un impegno solidale che non si esaurisce nella singola giornata di mobilitazione, ma che prosegue costantemente durante tutto l’anno grazie al supporto logistico e operativo del magazzino del Banco Alimentare della Sicilia Orientale, con sede a Catania.