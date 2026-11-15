Ha un nome la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in contrada Maganuco, nel territorio di Modica. Si chiamava Stephania Grech, aveva 55 anni ed era originaria di Malta. La sua identità è stata resa nota dall’emittente pubblica maltese TVM, dopo gli accertamenti successivi al drammatico impatto.

La donna si trovava alla guida della propria automobile e viaggiava da sola quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con un camion condotto da un uomo di 60 anni residente a Vittoria. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media, l’automobilista avrebbe imboccato la direzione opposta dopo essere uscita da un incrocio, finendo sulla traiettoria del mezzo pesante.

L’urto è stato particolarmente violento. La vettura sarebbe stata trascinata per circa 60 metri dal punto della collisione, senza lasciare scampo alla conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi, per la cinquantacinquenne non è stato possibile fare nulla. Saranno gli accertamenti e i rilievi delle autorità a consentire di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha avuto ripercussioni anche a Malta. Il ministero degli Esteri maltese ha confermato di essere stato informato dell’incidente e di aver attivato l’assistenza alla famiglia attraverso il consolato. I parenti della donna hanno già raggiunto la Sicilia per occuparsi delle procedure necessarie al rientro della salma nell’isola.

Resta il dolore per una morte improvvisa e drammatica, avvenuta sulle strade del territorio modicano, che ha spezzato la vita di una donna di 55 anni lontano dalla propria terra.