“Ringrazio Cateno De Luca per avermi coinvolto in questo progetto”. Esordisce così Nitto Rosso, nominato da Cateno De Luca coordinatore provinciale del suo movimento Sud chiama Nord (nella foto da sinistra De Luca e Rosso).

“Ho molta stima di Cateno e della sua squadra. Sicuramente in Sicilia – afferma Rosso – abbiamo bisogno di cambiare pagina, di liberarci, come ama dire proprio lui, di vecchie logiche, di vecchi schemi che hanno portato il territorio siciliano ad arretrare rispetto ai principali competitors nel Mediterraneo. E’ questo il nostro mercato di riferimento rispetto ai prodotti agricoli, alle energie, al turismo. Oltre l’80% del nostro prodotto interno lordo ha come mercato il Mediterraneo. Quanto contiamo in questo mercato? Abbiamo perso molta competitività. Le nostre mete risultano meno favorite, perché abbiamo infrastrutture da ammodernare, costi elevati che comportano prezzi elevati che riducono l’affluenza di una determinante fascia di mercato”.

“La nostra agricoltura – continua – è gravata dalla mancanza di acqua e da una povertà tecnologica che l’ha fatta arretrare rispetto sia alla Tunisia, alla Spagna e soprattutto al Marocco che sta diventando la nuova principessa del Mediterraneo.

Il conflitto sociale è esasperato dai costi della vita, e la qualità dei servizi è scesa enormemente, se è vero come è vero che alla domanda di salute dei cittadini siciliani, le politiche assunte da questa amministrazione regionale hanno portato all’aumento delle morti di pazienti in degenza. Una mortalità giunta significativamente ad una media superiore alla media nazionale, agli ultimi posti nei Lea, con una rete ospedaliera oggetto di pesanti rilievi ministeriali e con una perdita di oltre 103 milioni. Tradotto spendiamo di più per avere molto di meno. Cateno De Luca ed il suo movimento rappresentano per la Sicilia l’ultimo baluardo di rivendicazione sociale, di cambiamento reale, di sviluppo e di crescita per questa Sicilia che può veramente diventare altro. Lo ha dimostrato come sindaco e lo dimostrerà in futuro come sindaco di Sicilia”.