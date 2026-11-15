Una discarica abusiva diventata ormai una presenza cronica, con accumuli di rifiuti tali da restringere la carreggiata e mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti. È la situazione denunciata da Fare Verde Vittoria lungo la strada per Cicchitto, all’ingresso della città, in un’area particolarmente delicata per la vicinanza con abitazioni private e diverse attività commerciali, comprese quelle che operano nel settore della distribuzione alimentare.

L’associazione di protezione ambientale è tornata a richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione che, secondo quanto evidenziato, si trascina da anni senza una soluzione definitiva. Il 13 ottobre 2026 Fare Verde ha trasmesso una segnalazione tramite Pec, corredata da documentazione fotografica, all’Asp di Ragusa, al Prefetto e al sindaco di Vittoria. La comunicazione risulta regolarmente consegnata.

Non si tratta, sottolinea l’associazione, di un episodio isolato. La presenza dei rifiuti è stata segnalata più volte anche negli anni precedenti, ma il problema continua a ripresentarsi, assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. La strada interessata, percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli, rappresenta una delle arterie di accesso alla città. L’accumulo incontrollato di materiali e rifiuti finisce per ridurre lo spazio disponibile sulla carreggiata, rendendo difficoltoso e potenzialmente pericoloso il transito nei due sensi di marcia.

A preoccupare Fare Verde non è soltanto l’impatto visivo di quello che viene definito uno spettacolo di degrado e illegalità, ma anche le possibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario, considerata la vicinanza con le abitazioni e le attività economiche presenti nella zona.

L’associazione punta il dito sia contro l’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti in maniera indiscriminata, sia contro quella che considera una persistente insufficienza degli interventi istituzionali. «Non può essere questa la normalità», è il senso del messaggio lanciato da Fare Verde, che denuncia una situazione alimentata dall’indifferenza e da una rassegnazione collettiva ormai difficile da accettare.

Pur riconoscendo la complessità del fenomeno delle discariche abusive, l’associazione ribadisce di non voler considerare inevitabile lo stato attuale delle cose. L’assenza di cambiamenti concreti, avverte, rappresenterebbe una sconfitta per l’intera comunità.

Fare Verde annuncia quindi che la segnalazione sarà nuovamente sottoposta all’attenzione delle autorità competenti, accompagnandola con un appello rivolto anche ai cittadini: occorre una maggiore consapevolezza civica, a partire dai comportamenti individuali, e una rinnovata attenzione verso il rispetto del territorio e dell’ambiente.

Il messaggio finale è un invito a reagire: basta al degrado selvaggio, in ogni parte del territorio vittoriese. Perché la tutela dell’ambiente non può essere affidata soltanto alle denunce delle associazioni, ma richiede responsabilità condivise, controlli e interventi capaci di restituire decoro e sicurezza agli spazi pubblici.