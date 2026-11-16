Si sono conclusi ieri a Giarratana i festeggiamenti in onore di Sant’Ilaria martire, una figura profondamente legata alla storia religiosa della comunità locale e alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove ancora oggi è custodito il corpo della santa.

L’edizione di quest’anno ha rappresentato un momento particolarmente significativo grazie alla volontà del parroco, don Francesco Mallemi, di rilanciare con rinnovato vigore una devozione che per secoli ha caratterizzato la vita spirituale dei giarratanesi. L’auspicio è che l’attenzione verso Sant’Ilaria possa tornare ad assumere la centralità che aveva in passato, quando la sua festa costituiva uno degli appuntamenti più sentiti dalla popolazione.

Il triduo di preparazione e le celebrazioni liturgiche hanno richiamato numerosi fedeli, offrendo anche occasioni di riflessione e di approfondimento sulla testimonianza cristiana della giovane martire. Particolarmente partecipati sono stati gli incontri dedicati alla catechesi, ai bambini del catechismo e i momenti di adorazione eucaristica che hanno accompagnato l’intera manifestazione religiosa.

La figura di Sant’Ilaria custodisce una storia affascinante e ancora oggi oggetto di studio. Secondo le fonti storiche, il corpo venerato a Giarratana apparterrebbe molto probabilmente al gruppo di martiri composto da Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro, ricordati dal Martirologio Romano il 3 dicembre. Le reliquie furono donate nel XVII secolo alla comunità giarratanese dall’arcivescovo di Patrasso, monsignor Ottaviano Garraffa, vicegerente del cardinale Marzio Ginetti, vicario generale di Papa Alessandro VII. L’atto di donazione venne rogato a Roma il 25 aprile 1664 dal notaio Niccolò Fiorello.

Giunto a Giarratana dopo una breve permanenza nella diocesi di Monreale, il corpo della martire fu accolto con grandi onori dalle autorità e dal popolo. Successivamente venne collocato in una nuova urna, della quale oggi si conserva la statuetta posta originariamente sulla sommità. Dopo il devastante terremoto del 1693, l’urna fu recuperata dalle macerie e trasferita nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove trovò collocazione nel sacello situato sul lato destro del presbiterio, ancora oggi visibile.

Documenti storici attestano come già nel Settecento la devozione verso Sant’Ilaria fosse particolarmente viva. Un atto del 27 ottobre 1772 testimonia infatti che la festa veniva celebrata il 3 dicembre con primi e secondi vespri e con una solenne celebrazione eucaristica. Era inoltre tradizione trasferire le reliquie dal sacello all’altare maggiore alla vigilia della festa del patrono San Bartolomeo. Per ragioni non del tutto chiarite, dalla seconda metà dell’Ottocento le celebrazioni vennero progressivamente abbandonate fino a quando, nel 1934, il parroco Giovanni Marziano ne promosse il ripristino fissandone la ricorrenza alla terza domenica di novembre.

Quest’anno il percorso di valorizzazione della festa è stato accompagnato anche da un gesto concreto di attenzione verso il luogo di culto. L’impresa ecologica Busso Sebastiano ha infatti effettuato un intervento straordinario di pulizia nell’area interessata della chiesa di San Bartolomeo Apostolo, contribuendo al decoro degli spazi che custodiscono le reliquie della santa.

La comunità parrocchiale guarda adesso al futuro con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questo rinnovato percorso di devozione, affinché la memoria di Sant’Ilaria martire continui a rappresentare un patrimonio spirituale e identitario per l’intera comunità giarratanese.