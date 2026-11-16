Le novità contenute nel disegno di legge di Bilancio 2027 rischiano di produrre effetti rilevanti sulla liquidità delle imprese siciliane, già alle prese con una crescita economica più contenuta rispetto al resto del Paese e con costi del credito ancora elevati. A sostenerlo è Giovanni Frasca, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti di Ragusa, che richiama l’attenzione sulle proposte di modifica avanzate dall’Anc in materia di ritenute fiscali e crediti d’imposta collegati al Superbonus.

Al centro delle preoccupazioni vi sono, in particolare, l’inasprimento delle ritenute sui pagamenti tra imprese e la prevista diluizione in dieci anni di una parte dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Due interventi che, secondo i commercialisti, rischiano di ridurre sensibilmente la disponibilità finanziaria delle aziende.

«La Sicilia registra già dinamiche economiche più deboli rispetto alla media nazionale e, in questo contesto, ogni misura che sottrae liquidità alle imprese deve essere valutata con estrema attenzione», sottolinea Frasca. «I dati economici più recenti continuano a evidenziare difficoltà di accesso al credito, soprattutto per le realtà produttive di minori dimensioni. Per questo motivo riteniamo necessario che il Parlamento intervenga per correggere alcuni aspetti della manovra».

Uno dei punti più contestati riguarda il raddoppio delle aliquote della ritenuta sui corrispettivi tra imprese. Secondo l’Anc, il meccanismo rischia di generare consistenti eccedenze fiscali soprattutto nelle attività caratterizzate da margini ridotti. Risorse che le aziende potrebbero recuperare solo in tempi successivi attraverso compensazioni o richieste di rimborso.

«Il problema non è l’imposta in sé, ma l’effetto finanziario immediato che produce», spiega Frasca (nella foto). «Molte imprese si troverebbero a versare importi ben superiori alle imposte effettivamente dovute, immobilizzando risorse che potrebbero essere utilizzate per pagare fornitori, dipendenti o per realizzare investimenti. In un periodo in cui il costo del denaro continua a essere elevato, questo significa aumentare ulteriormente la pressione finanziaria sulle attività produttive».

Particolarmente esposti sarebbero i settori che operano con margini contenuti, come alcune filiere dell’agroalimentare, della logistica e dei servizi. Secondo il presidente dell’Anc Ragusa, il rischio è quello di creare nuove tensioni di cassa proprio tra le imprese che dispongono di minori strumenti finanziari per fronteggiarle.

Un’altra criticità riguarda la riduzione della soglia dei debiti fiscali oltre la quale viene limitata la possibilità di compensare i crediti tributari. Una misura che, secondo i commercialisti, potrebbe rendere ancora più difficile l’utilizzo delle eccedenze fiscali maturate dalle imprese.

Ma è soprattutto sul fronte dei crediti Superbonus che si concentra l’attenzione dell’associazione. La proposta di ripartire obbligatoriamente in dieci anni alcune quote dei crediti utilizzabili in compensazione determinerebbe, secondo l’Anc, un significativo slittamento dei benefici economici attesi dalle imprese e dagli operatori che hanno acquistato tali crediti.

«Parliamo di soggetti che hanno assunto decisioni economiche e finanziarie sulla base di regole precise», evidenzia Frasca. «Modificare oggi le modalità di utilizzo dei crediti significa incidere sugli equilibri finanziari costruiti negli anni scorsi. È necessario tutelare l’affidamento di imprese e operatori che hanno agito nel rispetto delle norme vigenti».

Da qui la richiesta rivolta ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia affinché, nel corso dell’iter parlamentare, vengano introdotte alcune modifiche correttive. «Chiediamo di mantenere le aliquote delle ritenute già previste dalla normativa vigente, di introdurre eventuali agevolazioni per le attività con marginalità più ridotte e di prevedere meccanismi più rapidi per il recupero delle eccedenze fiscali», conclude Frasca. «Sul fronte dei crediti Superbonus, invece, riteniamo opportuno eliminare l’obbligo della ripartizione decennale o quantomeno escluderne le imprese non finanziarie. Le esigenze di finanza pubblica sono comprensibili, ma non possono prescindere dalla necessità di garantire alle imprese la capacità di programmare, investire e creare sviluppo nel territorio». Secondo l’Anc Ragusa, il confronto parlamentare rappresenta dunque un passaggio decisivo per evitare che misure pensate per rafforzare i conti pubblici possano tradursi in un ulteriore freno alla crescita del sistema produttivo siciliano.