Incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo la strada provinciale 42 Modica-Scicli, nei pressi di contrada Spana. Una donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto che stava guidando, finendo fuori strada e ribaltandosi sulla carreggiata.

Il sinistro si è verificato poco dopo il distributore di carburanti. La vettura, che procedeva in direzione di Scicli, per cause ancora da chiarire, si è capovolta, terminando la propria corsa al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente, e le Forze dell’ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

La donna è stata successivamente trasferita in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica. Durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato, la circolazione ha registrato rallentamenti.